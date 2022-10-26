26 октября 2022

На Украине обеспокоились «несправедливым» сокращением военной помощи США

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
Глава МИД Украина обеспокоился возможным сокращением военной помощи США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киев обеспокоен намерениями республиканцев сократить помощь Украине в случае победы на ноябрьских выборах в палату представителей США. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы обеспокоены этими заявлениями. Мы считаем, что они несправедливы. Но я думаю, что мы это исправим, и я уверен, что мы эффективно справимся с этими рисками, и помощь Украине не будет сокращена», — сказал он в беседе с Axios.

США поддерживают Украину военными поставками и денежными траншами на фоне российской спецоперации, объявленной 24 февраля. Однако сообщалось, что Вашингтон будет вынужден значительно сократить объем помощи в случае, если победу на выборах в палату представителей США одержат республиканцы. Подобный исход «шокировал» украинское правительство, писало издание Financial Times. Сейчас же президент Джо Байден и его команда готовы пойти на эскалацию конфликта на Украине, чтобы одержать победу.

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Киев обеспокоен намерениями республиканцев сократить помощь Украине в случае победы на ноябрьских выборах в палату представителей США. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Мы обеспокоены этими заявлениями. Мы считаем, что они несправедливы. Но я думаю, что мы это исправим, и я уверен, что мы эффективно справимся с этими рисками, и помощь Украине не будет сокращена», — сказал он в беседе с Axios. США поддерживают Украину военными поставками и денежными траншами на фоне российской спецоперации, объявленной 24 февраля. Однако сообщалось, что Вашингтон будет вынужден значительно сократить объем помощи в случае, если победу на выборах в палату представителей США одержат республиканцы. Подобный исход «шокировал» украинское правительство, писало издание Financial Times. Сейчас же президент Джо Байден и его команда готовы пойти на эскалацию конфликта на Украине, чтобы одержать победу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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