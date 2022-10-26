На Украине обеспокоились «несправедливым» сокращением военной помощи США

27 октября 2022 в 05:47 Размер текста - 17 +

Глава МИД Украина обеспокоился возможным сокращением военной помощи США Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев обеспокоен намерениями республиканцев сократить помощь Украине в случае победы на ноябрьских выборах в палату представителей США. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Мы обеспокоены этими заявлениями. Мы считаем, что они несправедливы. Но я думаю, что мы это исправим, и я уверен, что мы эффективно справимся с этими рисками, и помощь Украине не будет сокращена», — сказал он в беседе с Axios. США поддерживают Украину военными поставками и денежными траншами на фоне российской спецоперации, объявленной 24 февраля. Однако сообщалось, что Вашингтон будет вынужден значительно сократить объем помощи в случае, если победу на выборах в палату представителей США одержат республиканцы. Подобный исход «шокировал» украинское правительство, писало издание Financial Times. Сейчас же президент Джо Байден и его команда готовы пойти на эскалацию конфликта на Украине, чтобы одержать победу.

Киев обеспокоен намерениями республиканцев сократить помощь Украине в случае победы на ноябрьских выборах в палату представителей США. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Мы обеспокоены этими заявлениями. Мы считаем, что они несправедливы. Но я думаю, что мы это исправим, и я уверен, что мы эффективно справимся с этими рисками, и помощь Украине не будет сокращена», — сказал он в беседе с Axios. США поддерживают Украину военными поставками и денежными траншами на фоне российской спецоперации, объявленной 24 февраля. Однако сообщалось, что Вашингтон будет вынужден значительно сократить объем помощи в случае, если победу на выборах в палату представителей США одержат республиканцы. Подобный исход «шокировал» украинское правительство, писало издание Financial Times. Сейчас же президент Джо Байден и его команда готовы пойти на эскалацию конфликта на Украине, чтобы одержать победу.