DM: Путин на «Валдае» дал Западу сигнал о новом мировом порядке на условиях РФ

28 октября 2022 в 04:43 Размер текста - 17 +

В Британии увидели сигнал Западу в речи Путина на «Валдае» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин во время выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» предупредил Запад, что переговоры о новом мировом порядке пройдут на условиях Москвы. Такую оценку речи российского лидера дает обозреватель британской газеты Daily Mail Крис Плезанс. «Хотя местами создавалось впечатление, что Путин предлагает оливковую ветвь мира — в частности, он заявил, что Россия „не враг Запада“ и лишь отстаивает „право на свободное развитие“ — он явственно дал понять, что любые переговоры о „новом порядке“ будут проходить на условиях Москвы», — говорится в статье. Плезанс также призвал западных лидеров прислушаться к словам Путина о вхождении мира в опаснейший период со времен Второй мировой войны. Выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», Путин предрек миру самое важное десятилетие со времен Второй мировой миры. По мнению экспертов, своей речью глава государства предложил привести систему международных отношений в соответствие с меняющимся миропорядком. При этом он уточнял, что Россия не считает себя врагом Запада и никогда так не считала ранее. По мнению пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, речь вошла в «золотую десятку» выступлений президента.

Президент России Владимир Путин во время выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» предупредил Запад, что переговоры о новом мировом порядке пройдут на условиях Москвы. Такую оценку речи российского лидера дает обозреватель британской газеты Daily Mail Крис Плезанс. «Хотя местами создавалось впечатление, что Путин предлагает оливковую ветвь мира — в частности, он заявил, что Россия „не враг Запада“ и лишь отстаивает „право на свободное развитие“ — он явственно дал понять, что любые переговоры о „новом порядке“ будут проходить на условиях Москвы», — говорится в статье. Плезанс также призвал западных лидеров прислушаться к словам Путина о вхождении мира в опаснейший период со времен Второй мировой войны. Выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», Путин предрек миру самое важное десятилетие со времен Второй мировой миры. По мнению экспертов, своей речью глава государства предложил привести систему международных отношений в соответствие с меняющимся миропорядком. При этом он уточнял, что Россия не считает себя врагом Запада и никогда так не считала ранее. По мнению пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, речь вошла в «золотую десятку» выступлений президента.