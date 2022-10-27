Путин отверг ядерный удар по Украине и назвал пользу от спецоперации: главные заявления на «Валдае»

Нет никакого смысла России наносить ядерный удар по Украине, заявил Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что Россия не заинтересована в ядерном ударе по Украине, а также рассказал в чем заключается польза для РФ от проведения спецоперации. URA.RU приводит главное из заявления президента, трансляция которого велась в сообществе URA.RU ВКонтакте.
- Для выживания западной цивилизации необходима вся планета. Запад желает установить контроль над всеми ресурсами человечества.
- Власти США совсем охамели. Убили иранского генерала Сулеймана и затем в этом признались.
- Россия не считает себя врагом Запада. И никогда так не считала ранее.
- Запад может внедрять в свое общество гей-парады и так далее, но они не могут призывать к этому всех остальных. Западные страны теряют свое превосходство.
- Россия не бросает вызов Западу. И не желает быть гегемоном.
- Западные страны произвели ограбление. Взяли и украли золотовалютные резервы России.
- Мир стоит на историческом рубеже. Превосходство Запада в мировых делах завершается.
- Спецоперация на Украине приносит пользу России. А именно в укреплении суверенитета, в том числе в экономической сфере.
- Включение республик Донбасса в состав России было обязательным. Без этого республики были бы обречены на погибель.
- Недооценки сил Украины не было. Россия 8 лет наблюдала, как украинские власти выстраивали укрепрайон на Донбассе.
- Российский и украинский народы едины. Сейчас конфликт на Украине, отчасти, можно назвать гражданской войной.
- Россия не желает наносить ядерный удар по Украине. В этом нет ни политического, ни военного смысла.
- РФ прекрасно осведомлена о том, где Украина может вести работу над «грязной бомбой». При этом Россия поддерживает поездку МАГАТЭ на Украину для проверки сообщений процессе создания бомбы.
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