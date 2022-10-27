Путин отверг ядерный удар по Украине и назвал пользу от спецоперации: главные заявления на «Валдае»

Путин отверг ядерный удар по Украине и назвал пользу от спецоперации: главные заявления Путина на «Валдае»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Нет никакого смысла России наносить ядерный удар по Украине, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что Россия не заинтересована в ядерном ударе по Украине, а также рассказал в чем заключается польза для РФ от проведения спецоперации. URA.RU приводит главное из заявления президента, трансляция которого велась в сообществе URA.RU ВКонтакте.

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Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что Россия не заинтересована в ядерном ударе по Украине, а также рассказал в чем заключается польза для РФ от проведения спецоперации. URA.RU приводит главное из заявления президента, трансляция которого велась в сообществе URA.RU ВКонтакте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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