Песков: речь Путина на «Валдае» вошла в золотую десятку выступлений президента

27 октября 2022 в 23:45 Размер текста - 17 +

Песков высоко оценил выступление Путина на «Валдае» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Речь российского лидера Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» стала одной из лучших за последние 22 года, западные страны ее точно услышат и будут анализировать. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Она не просто программная, это такая мировоззренческая, очень глубокая, философская и прикладная речь <…> Я думаю, она войдет в золотую десятку выступлений Путина за 22 года», — приводит слова Пескова РИА Новости. Пресс-секретарь также отметил, что на Западе услышат и будут анализировать речь российского президента. «То, что услышат, я не сомневаюсь, то, что не признаются в том, что глубоко анализируют — уверен», — подметил он. Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», предрек миру самое важное десятилетие со времен Второй мировой миры, а также назвал истинную причину госпереворота на Украине. URA.RU приводило основные тезисы из речи главы государства. Президент вновь заявлял о гегемонии Запада. Так, по мнению Путина, для выживания западной цивилизации необходима вся планета. Запад желает установить контроль над всеми ресурсами человечества.

Речь российского лидера Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» стала одной из лучших за последние 22 года, западные страны ее точно услышат и будут анализировать. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Она не просто программная, это такая мировоззренческая, очень глубокая, философская и прикладная речь <…> Я думаю, она войдет в золотую десятку выступлений Путина за 22 года», — приводит слова Пескова РИА Новости. Пресс-секретарь также отметил, что на Западе услышат и будут анализировать речь российского президента. «То, что услышат, я не сомневаюсь, то, что не признаются в том, что глубоко анализируют — уверен», — подметил он. Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», предрек миру самое важное десятилетие со времен Второй мировой миры, а также назвал истинную причину госпереворота на Украине. URA.RU приводило основные тезисы из речи главы государства. Президент вновь заявлял о гегемонии Запада. Так, по мнению Путина, для выживания западной цивилизации необходима вся планета. Запад желает установить контроль над всеми ресурсами человечества.