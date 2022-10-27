Песков: речь Путина на «Валдае» вошла в золотую десятку выступлений президента

Речь российского лидера Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» стала одной из лучших за последние 22 года, западные страны ее точно услышат и будут анализировать. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Она не просто программная, это такая мировоззренческая, очень глубокая, философская и прикладная речь <…> Я думаю, она войдет в золотую десятку выступлений Путина за 22 года», — приводит слова Пескова РИА Новости. Пресс-секретарь также отметил, что на Западе услышат и будут анализировать речь российского президента. «То, что услышат, я не сомневаюсь, то, что не признаются в том, что глубоко анализируют — уверен», — подметил он.
Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», предрек миру самое важное десятилетие со времен Второй мировой миры, а также назвал истинную причину госпереворота на Украине. URA.RU приводило основные тезисы из речи главы государства. Президент вновь заявлял о гегемонии Запада. Так, по мнению Путина, для выживания западной цивилизации необходима вся планета. Запад желает установить контроль над всеми ресурсами человечества.
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Речь российского лидера Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» стала одной из лучших за последние 22 года, западные страны ее точно услышат и будут анализировать. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Она не просто программная, это такая мировоззренческая, очень глубокая, философская и прикладная речь <…> Я думаю, она войдет в золотую десятку выступлений Путина за 22 года», — приводит слова Пескова РИА Новости. Пресс-секретарь также отметил, что на Западе услышат и будут анализировать речь российского президента. «То, что услышат, я не сомневаюсь, то, что не признаются в том, что глубоко анализируют — уверен», — подметил он. Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», предрек миру самое важное десятилетие со времен Второй мировой миры, а также назвал истинную причину госпереворота на Украине. URA.RU приводило основные тезисы из речи главы государства. Президент вновь заявлял о гегемонии Запада. Так, по мнению Путина, для выживания западной цивилизации необходима вся планета. Запад желает установить контроль над всеми ресурсами человечества.