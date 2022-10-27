Юрист рассказал, как дважды получить налоговый вычет за квартиру

Юрист Тарасов: при оформлении вычета на вторую квартиру учитывается стоимость первого жилья

28 октября 2022 в 05:05 Размер текста - 17 +

Вычет на вторую квартиру дают, если первая стоила меньше двух миллионов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для получения налогового вычета за покупку квартиры во второй раз необходимо соблюсти несколько условий. Об этом рассказал юрист Европейской Юридической Службы Алексей Тарасов. В частности, первая квартира, за которую уже была произведена выплата, должна быть куплена после 1 января 2014 года и стоить до двух миллионов рублей. «Если первая квартира стоила полтора миллиона и приобретена в собственность после 1 января 2014 года, то со второй квартиры можно заявить вычет не более чем с 500 тысяч рублей, без учета расходов на погашение ипотечных процентов. В противном же случае в вычете откажу», — рассказал Тарасов в беседе с агентством «Прайм». Ранее член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявляла, что граждане РФ могут получить налоговый вычет от государства размером в 650 тысяч рублей всего один раз в жизни. Льгота предусмотрена при покупке или строительстве недвижимости, продаже недвижимости, а также при погашении ипотеки. Также юрист, эксперт в области ЖКХ Евгения Юнисова напоминала, что россияне могут получить отсрочку по оплате счетов за жилищно-коммунальные услуги, обратившись к управляющей компании или же к органам по трудоустройству.

Для получения налогового вычета за покупку квартиры во второй раз необходимо соблюсти несколько условий. Об этом рассказал юрист Европейской Юридической Службы Алексей Тарасов. В частности, первая квартира, за которую уже была произведена выплата, должна быть куплена после 1 января 2014 года и стоить до двух миллионов рублей. «Если первая квартира стоила полтора миллиона и приобретена в собственность после 1 января 2014 года, то со второй квартиры можно заявить вычет не более чем с 500 тысяч рублей, без учета расходов на погашение ипотечных процентов. В противном же случае в вычете откажу», — рассказал Тарасов в беседе с агентством «Прайм». Ранее член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявляла, что граждане РФ могут получить налоговый вычет от государства размером в 650 тысяч рублей всего один раз в жизни. Льгота предусмотрена при покупке или строительстве недвижимости, продаже недвижимости, а также при погашении ипотеки. Также юрист, эксперт в области ЖКХ Евгения Юнисова напоминала, что россияне могут получить отсрочку по оплате счетов за жилищно-коммунальные услуги, обратившись к управляющей компании или же к органам по трудоустройству.