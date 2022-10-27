Байдена возмутили «опасные» заявления Путина о ядерном оружии

Продолжающиеся упоминания ядерного оружия президентом РФ Владимиром Путиным идут вразрез с заявлениями об отсутствии намерений применять его. С такими словами в интервью телеканалу Newsnation выступил президент США Джо Байден.
«Я думаю, если у него [Путина] нет намерений (применить ядерное оружие — прим. URA.RU), почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия. Он был очень опасен в своем подходе к этому», — заявил Байден.
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Продолжающиеся упоминания ядерного оружия президентом РФ Владимиром Путиным идут вразрез с заявлениями об отсутствии намерений применять его. С такими словами в интервью телеканалу Newsnation выступил президент США Джо Байден. «Я думаю, если у него [Путина] нет намерений (применить ядерное оружие — прим. URA.RU), почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия. Он был очень опасен в своем подходе к этому», — заявил Байден. Путин в четверг говорил, что Россия не нуждается в нанесении ядерного удара по Украине, сообщает MK. По словам президента, в этом нет политического и военного смысла, уточняет «Национальная служба новостей». Байден ранее заявлял, что Россия допустит серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие на Украине. Он также предупреждал о просчетах, которые чреваты ядерным «Армагеддоном». В то же время США сконцентрировали на территории Европы около 200 ядерных бомб для возможной атаки на Россию.