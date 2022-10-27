27 октября 2022
26 октября 2022

В ЯНАО нефтегазовая компания задолжала сотрудникам больше 1 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность перед сотрудниками была погашена Фото:

Нефтегазовая компания «Трансгаз» в Ноябрьске (ЯНАО) за два месяца задолжала зарплату работникам на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Прокуратурой города проводилась проверка соблюдения трудового законодательства в деятельности ООО „Трансгаз“. Установлено, что организация не выплатила 11 сотрудникам заработную плату за август—сентябрь 2022 года в размере более 1,3 млн рублей», — сказано в сообщении.

Там добавили, что главе предприятия вынесли представление, а иски направили в суд. Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность перед сотрудниками была погашена.

Ранее сообщалось, что «Трансгаз» за два месяца задолжал 70 сотрудникам больше 4 миллионов рублей. Тогда руководителя компании дисквалифицировали на год.

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Нефтегазовая компания «Трансгаз» в Ноябрьске (ЯНАО) за два месяца задолжала зарплату работникам на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Прокуратурой города проводилась проверка соблюдения трудового законодательства в деятельности ООО „Трансгаз“. Установлено, что организация не выплатила 11 сотрудникам заработную плату за август—сентябрь 2022 года в размере более 1,3 млн рублей», — сказано в сообщении. Там добавили, что главе предприятия вынесли представление, а иски направили в суд. Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность перед сотрудниками была погашена. Ранее сообщалось, что «Трансгаз» за два месяца задолжал 70 сотрудникам больше 4 миллионов рублей. Тогда руководителя компании дисквалифицировали на год.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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