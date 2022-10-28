Еще один регион России закончил частичную мобилизацию

Губернатор Брянской области отчитался о досрочном завершении частичной мобилизации

28 октября 2022 в 12:51 Размер текста - 17 +

Богомаз поблагодарил жителей региона за выполненную задачу Минобороны (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Брянская область стала очередным регионом России, где завершилась частичная мобилизация. О выполнении плана Минобороны РФ в полном объеме заявила губернатор региона Александр Богомаз. «Задачи, поставленные Брянской области Западным военным округом и Министерством обороны РФ по частичной мобилизации, выполнены в полном объеме. Все мероприятия … завершены раньше установленного срока», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что поставленная задача выполнена благодаря жителям области. «Они не понаслышке знают, что Родина и их близкие нуждаются в защите!» — заявил Богомаз. Брянская область граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. Ранее в регионе в связи с угрозой террористического акта был введен режим закрытого неба. Частичную мобилизацию на сегодняшний день завершили более чем в половине регионов России из 89. Первой о завершении мероприятий в рамках частичной мобилизации заявила Чечня. Также призыв в рамках частичной мобилизации окончен в Москве и Московской области, передает RT.

Брянская область стала очередным регионом России, где завершилась частичная мобилизация. О выполнении плана Минобороны РФ в полном объеме заявила губернатор региона Александр Богомаз. «Задачи, поставленные Брянской области Западным военным округом и Министерством обороны РФ по частичной мобилизации, выполнены в полном объеме. Все мероприятия … завершены раньше установленного срока», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что поставленная задача выполнена благодаря жителям области. «Они не понаслышке знают, что Родина и их близкие нуждаются в защите!» — заявил Богомаз. Брянская область граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. Ранее в регионе в связи с угрозой террористического акта был введен режим закрытого неба. Частичную мобилизацию на сегодняшний день завершили более чем в половине регионов России из 89. Первой о завершении мероприятий в рамках частичной мобилизации заявила Чечня. Также призыв в рамках частичной мобилизации окончен в Москве и Московской области, передает RT.