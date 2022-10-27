Звезда «Уральских пельменей» одобрил, что Ельцин Центр идет вразрез с официальной повесткой

28 октября 2022 в 14:20 Размер текста - 17 +

Рожков посоветовал, в первую очередь, посетить Музей Ельцина в ЕЦ, чтобы познакомиться с историей страны Фото: Анна Майорова © URA.RU Шоумен и участник проекта «Уральские пельмени» Андрей Рожков вступился за Ельцин Центр и призвал считать это место одной из главных культурных площадок Екатеринбурга, где людям представляют не только патриотическую повестку, но и дают говорить на неформальные темы. Об этом он написал в своем блоге в «Яндекс Дзене». «В „Центре“ постоянно проходят выставки, концерты, неформальные вечера и встречи. Культурная жизнь кипит! И то, что она идет вразрез с „официальной повесткой“ — это очень хорошо, у людей есть выбор», — заявил Рожков. При этом шоумен подчеркнул, что площадка не открещивается от истории России. Рожков порекомендовал посетить Музей Ельцин Центра, где размещены экспозиции, которые сделаны качественно и информативно. «Очень хорошо передан быт тех времен: типичная комната времен 90-х (в которой звонит телефон, а на другом конце провода передают новости о начале Августовского путча), настоящие куклы из популярного тогда телевизионного шоу „Куклы“», — восхитился шоумен. Не забыл упомянуть актер и ресторан «Барбарис», где подают блюда по домашним рецептам Наины Ельциной, книжный магазин «Пиотровский», инфраструктуру возле центра, отметил красоту архитектуры здания. «Так что, если вы будете в Екатеринбурге или вы местный, но всегда проходили мимо, − запаситесь временем и посетите „Ельцин центр“», — подытожил Рожков. Ельцин Центр часто подвергается нападкам со стороны медийных лиц из-за культурных мероприятий, которые проходят на площадке. Например, журналист Владимир Соловьев раскритиковал Ельцин Центр за непатриотизм, к критике присоединялись режиссер Никита Михалков и глава КПРФ Геннадий Зюганов. Чаще всего медиаперсон смущает, что в ЕЦ транслируют неоднозначные постановки, выставки, лекции и фильмы. Однако руководство ЕЦ показывает, что меняет подход к формированию своей программы на фоне обвинений в тиражировании антироссийской повестки.

Шоумен и участник проекта «Уральские пельмени» Андрей Рожков вступился за Ельцин Центр и призвал считать это место одной из главных культурных площадок Екатеринбурга, где людям представляют не только патриотическую повестку, но и дают говорить на неформальные темы. Об этом он написал в своем блоге в «Яндекс Дзене». «В „Центре“ постоянно проходят выставки, концерты, неформальные вечера и встречи. Культурная жизнь кипит! И то, что она идет вразрез с „официальной повесткой“ — это очень хорошо, у людей есть выбор», — заявил Рожков. При этом шоумен подчеркнул, что площадка не открещивается от истории России. Рожков порекомендовал посетить Музей Ельцин Центра, где размещены экспозиции, которые сделаны качественно и информативно. «Очень хорошо передан быт тех времен: типичная комната времен 90-х (в которой звонит телефон, а на другом конце провода передают новости о начале Августовского путча), настоящие куклы из популярного тогда телевизионного шоу „Куклы“», — восхитился шоумен. Не забыл упомянуть актер и ресторан «Барбарис», где подают блюда по домашним рецептам Наины Ельциной, книжный магазин «Пиотровский», инфраструктуру возле центра, отметил красоту архитектуры здания. «Так что, если вы будете в Екатеринбурге или вы местный, но всегда проходили мимо, − запаситесь временем и посетите „Ельцин центр“», — подытожил Рожков. Ельцин Центр часто подвергается нападкам со стороны медийных лиц из-за культурных мероприятий, которые проходят на площадке. Например, журналист Владимир Соловьев раскритиковал Ельцин Центр за непатриотизм, к критике присоединялись режиссер Никита Михалков и глава КПРФ Геннадий Зюганов. Чаще всего медиаперсон смущает, что в ЕЦ транслируют неоднозначные постановки, выставки, лекции и фильмы. Однако руководство ЕЦ показывает, что меняет подход к формированию своей программы на фоне обвинений в тиражировании антироссийской повестки.