Пермский участник СВО объяснил причины добровольного возвращения на фронт

Пермский экс-депутат возвращается в зону СВО из-за ситуации на фронте

28 октября 2022 в 17:15 Размер текста - 17 +

Александр Григоренко будет служить в 228-м мотострелковом полку Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший пермский депутат Александр Григоренко, принимавший участие на Украине, объяснил, почему снова едет на фронт. В своем telegram-канале «ПоZывной „Депутат“» он признался, что едет в зону спецоперации добровольцем, а на его решение «самомобилизоваться», повлияла ситуация на фронте. «Самомобилизовался. Если честно, после возвращения в августе не планировал снова идти в армию. Хотел заняться какими-нибудь патриотическими проектами или поработать на освобожденных территориях. Были даже предложения. Но отступление наших войск из Харьковской области все изменило. Потеря пяти из шести взятых нами летом населенных пунктов просто все перевернула. Не люблю отдавать то, что считаю своим», — написал Григоренко, уточнив, что имеет ввиду территории Донбасса, Херсона и Запорожья. По словам участника спецоперации, службу он вновь будет проходить в 228-м мотострелковом полку «вместе с еще несколькими пацанами из Перми и Екатеринбурга». Григоренко уточнил, что отправляется в часть рано утром 29 октября. Российским военным пришлось оставить города под Харьковом и сосредоточиться на Донецком направлении. По словам военных экспертов, это было сделано для того, чтобы более эффективно наступать в будущем. Григоренко в 2014—2015 годах принимал участие в боевых действиях на территории Луганской народной республики и получил ранение. После начала спецоперации, в апреле 2022 года он отправился на фронт, подписав краткосрочный контракт с Минобороны, а затем, вернулся в Пермь. URA.RU рассказывало, что экс-депутат был в числе тех, кто в мае штурмом взял Красный Лиман.

Бывший пермский депутат Александр Григоренко, принимавший участие на Украине, объяснил, почему снова едет на фронт. В своем telegram-канале «ПоZывной „Депутат“» он признался, что едет в зону спецоперации добровольцем, а на его решение «самомобилизоваться», повлияла ситуация на фронте. «Самомобилизовался. Если честно, после возвращения в августе не планировал снова идти в армию. Хотел заняться какими-нибудь патриотическими проектами или поработать на освобожденных территориях. Были даже предложения. Но отступление наших войск из Харьковской области все изменило. Потеря пяти из шести взятых нами летом населенных пунктов просто все перевернула. Не люблю отдавать то, что считаю своим», — написал Григоренко, уточнив, что имеет ввиду территории Донбасса, Херсона и Запорожья. По словам участника спецоперации, службу он вновь будет проходить в 228-м мотострелковом полку «вместе с еще несколькими пацанами из Перми и Екатеринбурга». Григоренко уточнил, что отправляется в часть рано утром 29 октября. Российским военным пришлось оставить города под Харьковом и сосредоточиться на Донецком направлении. По словам военных экспертов, это было сделано для того, чтобы более эффективно наступать в будущем. Григоренко в 2014—2015 годах принимал участие в боевых действиях на территории Луганской народной республики и получил ранение. После начала спецоперации, в апреле 2022 года он отправился на фронт, подписав краткосрочный контракт с Минобороны, а затем, вернулся в Пермь. URA.RU рассказывало, что экс-депутат был в числе тех, кто в мае штурмом взял Красный Лиман.