Штурмовик дал совет российским добровольцам без боевого опыта

28 октября 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Пермяки, не имеющие боевого опыта, могут служить в зоне СВО артиллеристами Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пермяки, желающие отправиться на фронт, но не имеющие боевого опыта, могут служить артиллеристами или медиками. Также в зоне спецоперации востребованы добровольческие объединения, участвующие в обороне. Об этом URA.RU рассказал экс-депутат, участник СВО Александр Григоренко. «Для людей, тех, кто не служил в армии или служили в тыловых частях, где не было особой [боевой] подготовки, вполне вариант пойти на фронт добровольцем. Например, в подразделения, типа „БАРС“ или „Редута“. Но нужно быть готовым к тому, что придется копать окопы (причем, сейчас — в условиях зимы) и находиться под артобстрелами. Другой вариант — прохождение службы в артиллерии. Там не нужно часто двигаться с большой нагрузкой, но приходиться много копать и носить снаряды. Такая служба подойдет молодым и физически сильным, но не имеющим опыта людям», — сказал Григоренко. По словам экс-депутата, опыт его участия показывает, что у большинства из тех, кто идет на спецоперацию, нет боевого опыта. Намного большее значит, говорит Григоренко, желание, возраст и физическое состояние. «Если [у добровольца] есть хотя бы среднее медицинское образование, то можно пойти в медики. Их основная задача эвакуация и спасение раненых», — добавил Григоренко. Экс-депутат в третий раз отправляется на Украину для участия в боевых действиях: в 2014—2015 годах и в 2022 году, подписав контракт с Минобороны. Григоренко принимал участие в штурме нескольких населенных пунктов, в том числе, Красного Лимана.

Пермяки, желающие отправиться на фронт, но не имеющие боевого опыта, могут служить артиллеристами или медиками. Также в зоне спецоперации востребованы добровольческие объединения, участвующие в обороне. Об этом URA.RU рассказал экс-депутат, участник СВО Александр Григоренко. «Для людей, тех, кто не служил в армии или служили в тыловых частях, где не было особой [боевой] подготовки, вполне вариант пойти на фронт добровольцем. Например, в подразделения, типа „БАРС“ или „Редута“. Но нужно быть готовым к тому, что придется копать окопы (причем, сейчас — в условиях зимы) и находиться под артобстрелами. Другой вариант — прохождение службы в артиллерии. Там не нужно часто двигаться с большой нагрузкой, но приходиться много копать и носить снаряды. Такая служба подойдет молодым и физически сильным, но не имеющим опыта людям», — сказал Григоренко. По словам экс-депутата, опыт его участия показывает, что у большинства из тех, кто идет на спецоперацию, нет боевого опыта. Намного большее значит, говорит Григоренко, желание, возраст и физическое состояние. «Если [у добровольца] есть хотя бы среднее медицинское образование, то можно пойти в медики. Их основная задача эвакуация и спасение раненых», — добавил Григоренко. Экс-депутат в третий раз отправляется на Украину для участия в боевых действиях: в 2014—2015 годах и в 2022 году, подписав контракт с Минобороны. Григоренко принимал участие в штурме нескольких населенных пунктов, в том числе, Красного Лимана.