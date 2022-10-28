Собчак не стала подозреваемой по делу о вымогательстве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Ксении Собчак в Ельцин Центре. Екатеринбург, собчак ксения, портрет, дело собчака
Журналистка Ксения Собчак никак не связана с делом о вымогательстве Фото:
новость из сюжета
Дело Ксении Собчак

Российская журналистка Ксения Собчак не является на данный момент подозреваемой по делу о вымогательстве. Об этом сообщил источник близкий к МВД.

«В настоящее время к Ксении Собчак никаких претензий нет», — цитирует источник РБК. Отмечается, что журналистка никак не связана с делом о вымогательстве.

Ранее Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о крупном вымогательстве. Она покинула страну, уехав из России в Литву сразу после того, как был задержан коммерческий директор ее медиа-холдинга «Осторожно Media» Кирилл Суханов.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Российская журналистка Ксения Собчак не является на данный момент подозреваемой по делу о вымогательстве. Об этом сообщил источник близкий к МВД. «В настоящее время к Ксении Собчак никаких претензий нет», — цитирует источник РБК. Отмечается, что журналистка никак не связана с делом о вымогательстве. Ранее Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о крупном вымогательстве. Она покинула страну, уехав из России в Литву сразу после того, как был задержан коммерческий директор ее медиа-холдинга «Осторожно Media» Кирилл Суханов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...