Собчак не стала подозреваемой по делу о вымогательстве

Журналистка Ксения Собчак никак не связана с делом о вымогательстве
новость из сюжетаДело Ксении Собчак
Российская журналистка Ксения Собчак не является на данный момент подозреваемой по делу о вымогательстве. Об этом сообщил источник близкий к МВД.
«В настоящее время к Ксении Собчак никаких претензий нет», — цитирует источник РБК. Отмечается, что журналистка никак не связана с делом о вымогательстве.
Ранее Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о крупном вымогательстве. Она покинула страну, уехав из России в Литву сразу после того, как был задержан коммерческий директор ее медиа-холдинга «Осторожно Media» Кирилл Суханов.
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