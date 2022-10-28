Свердловские школьники, ставшие миллионерами, рассказали URA.RU, куда потратят деньги

Школьники из Свердловской области, победившие в «Большой перемене», потратят деньги на самореализацию

29 октября 2022 в 21:21 Размер текста - 17 +

14 свердловских школьников стали победителями федерального конкурса «Большая перемена-2022», получив приз в размере миллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В международном детском центре «Артек» 27 октября состоялся финал Всероссийского конкурса «Большая перемена-2022». От Свердловской области победителями стали 26 школьников. 14 из них смогли получить максимальную премию — один миллион рублей, который они смогут потратить на образование либо запуск стартапа. Корреспондент URA.RU поговорил с триумфаторами и узнал, как ребята собираются распорядиться выигранными средствами. «Я не ожидала победы, поскольку баллы до финала были низкими. На награждении сидела, волновалась. А потом сильно обрадовалась, когда моя фамилия оказалась в списке победителей. Свой миллион потрачу на образование, вложусь в интересные курсы и вебинары», — сказала Софья Артемьевских из Красноуфимска. Другая победительница, Алена Кириллова из Екатеринбурга, собирается потратить часть средств на помощь животным. «Безусловно, была счастлива. Готовилась к худшему, не надеялась выиграть. Финал прошел достаточно напряженно. Испытала невероятные эмоции, когда мое имя назвали, ведь не каждый день получаешь миллион! Свой выигрыш потрачу на семейный бизнес. Некоторую часть денег отдам приютам для животных. Сейчас сложное время, животным нужно помочь. Мне эти деньги счастья не принесут, поэтому хочу сделать мир лучше», — поделилась Алена. Екатеринбуржцу Булату Бурханову конкурс подарил возможность путешествовать. «Я выиграл не только миллион, но и возможность съездить в различные места, будь то Дагестан или Байкал. Мне понравился конкурс. Говорю „спасибо“ организации „Россия страна возможностей“. Свой приз планирую потратить на образование, если не смогу поступить на бюджет. Если все получится, то вложусь в бизнес», — пояснил Булат. Другая победительница из Нижнего Тагила рассказала, что потратит часть денег на помощь новым территориям Российской Федерации — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областям. Ранее URA.RU писало, что школьник из Лесного стал миллионером в 16 лет, выиграв в «Большой перемене». Финал конкурса состоялся 27 октября. Победителями «Большой перемены-2022» стали 300 одиннадцатиклассников из полутора тысяч участников суперфинала. Все они получат премию в размере миллиона рублей и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Еще 300 учеников 9-10 классов выиграли по 200 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В международном детском центре «Артек» 27 октября состоялся финал Всероссийского конкурса «Большая перемена-2022». От Свердловской области победителями стали 26 школьников. 14 из них смогли получить максимальную премию — один миллион рублей, который они смогут потратить на образование либо запуск стартапа. Корреспондент URA.RU поговорил с триумфаторами и узнал, как ребята собираются распорядиться выигранными средствами. «Я не ожидала победы, поскольку баллы до финала были низкими. На награждении сидела, волновалась. А потом сильно обрадовалась, когда моя фамилия оказалась в списке победителей. Свой миллион потрачу на образование, вложусь в интересные курсы и вебинары», — сказала Софья Артемьевских из Красноуфимска. Другая победительница, Алена Кириллова из Екатеринбурга, собирается потратить часть средств на помощь животным. «Безусловно, была счастлива. Готовилась к худшему, не надеялась выиграть. Финал прошел достаточно напряженно. Испытала невероятные эмоции, когда мое имя назвали, ведь не каждый день получаешь миллион! Свой выигрыш потрачу на семейный бизнес. Некоторую часть денег отдам приютам для животных. Сейчас сложное время, животным нужно помочь. Мне эти деньги счастья не принесут, поэтому хочу сделать мир лучше», — поделилась Алена. Екатеринбуржцу Булату Бурханову конкурс подарил возможность путешествовать. «Я выиграл не только миллион, но и возможность съездить в различные места, будь то Дагестан или Байкал. Мне понравился конкурс. Говорю „спасибо“ организации „Россия страна возможностей“. Свой приз планирую потратить на образование, если не смогу поступить на бюджет. Если все получится, то вложусь в бизнес», — пояснил Булат. Другая победительница из Нижнего Тагила рассказала, что потратит часть денег на помощь новым территориям Российской Федерации — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областям. Ранее URA.RU писало, что школьник из Лесного стал миллионером в 16 лет, выиграв в «Большой перемене». Финал конкурса состоялся 27 октября. Победителями «Большой перемены-2022» стали 300 одиннадцатиклассников из полутора тысяч участников суперфинала. Все они получат премию в размере миллиона рублей и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Еще 300 учеников 9-10 классов выиграли по 200 тысяч рублей.