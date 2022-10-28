Школьница из Свердловской области, ставшая миллионером, потратит деньги на помощь ЛДНР

29 октября 2022 в 21:37 Размер текста - 17 +

Екатерина Култышева призналась, что потратит деньги на помощь ЛНДР, Херсонской и Запорожской областям (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатерина Култышева, школьница из Нижнего Тагила (Свердловская область), ставшая победительницей конкурса «Большая перемена-2022» и получившая в качестве приза — миллион рублей, рассказала, что потратит часть денег на помощь новым территориям России. Об этом она сообщила корреспонденту URA.RU. «Я очень рада, что смогла победить! Уже три года участвую в „Большой перемене“. В первом сезоне даже не прошла в финал, а в последующих сезонах стала победителем! Свой миллион потрачу на самореализацию. С седьмого класса хочу стать врачом, учусь в медицинском классе. Если не смогу поступить на бюджет, то потрачу деньги на образование. Другую часть средств потрачу на помощь новым территориям России», — рассказала Екатерина. При этом Екатерина видит и другие плюсы от своей победы, кроме денежного приза. «Оцениваю свою победу не только, как денежный приз, но и как обретение новых друзей и возможностей для самореализации. Без поддержки своей семьи — не справилась бы. Спасибо всем, кто поддерживал меня», — добавила Екатерина. Финал конкурса состоялся 27 октября. От Свердловской области в «Большой перемене» победили 26 школьников — 14 из них стали обладателями миллиона рублей. Школьники рассказали URA.RU, куда планируют потратить деньги. В сентябре в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ. Путин отмечал, что без России Донбасс ждала гибель. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатерина Култышева, школьница из Нижнего Тагила (Свердловская область), ставшая победительницей конкурса «Большая перемена-2022» и получившая в качестве приза — миллион рублей, рассказала, что потратит часть денег на помощь новым территориям России. Об этом она сообщила корреспонденту URA.RU. «Я очень рада, что смогла победить! Уже три года участвую в „Большой перемене“. В первом сезоне даже не прошла в финал, а в последующих сезонах стала победителем! Свой миллион потрачу на самореализацию. С седьмого класса хочу стать врачом, учусь в медицинском классе. Если не смогу поступить на бюджет, то потрачу деньги на образование. Другую часть средств потрачу на помощь новым территориям России», — рассказала Екатерина. При этом Екатерина видит и другие плюсы от своей победы, кроме денежного приза. «Оцениваю свою победу не только, как денежный приз, но и как обретение новых друзей и возможностей для самореализации. Без поддержки своей семьи — не справилась бы. Спасибо всем, кто поддерживал меня», — добавила Екатерина. Финал конкурса состоялся 27 октября. От Свердловской области в «Большой перемене» победили 26 школьников — 14 из них стали обладателями миллиона рублей. Школьники рассказали URA.RU, куда планируют потратить деньги. В сентябре в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ. Путин отмечал, что без России Донбасс ждала гибель.