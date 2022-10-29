29 октября 2022

РИАН: Турция пытается спасти зерновую сделку по телефону

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Погрузка зерна пшенницы в сухогрузы в международном, мультимодальном порту Ростова на Дону, для экспорта в Турцию, пшеница, зерно, погрузка
По словам источника агентства, Турция ведет переговоры о зерновой сделке на всех уровнях Фото:
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Турция на всех уровнях ведет «телефонную дипломатию» по ситуации с «зерновой сделкой», детали не разглашаются. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в Стамбуле.

«Турция на всех уровнях ведет „телефонную дипломатию“ по ситуации с „зерновой сделкой“», — передает агентство слова источника в своем telegram-канале. Он отметил, что конкретики по поводу судьбы сделки пока нет, а «надежды на консенсус остаются».

Ранее Россия вышла из зерновой сделки после атаки ВСУ кораблей Черноморского флота РФ в Севастополе, передает «Национальная служба новостей». МИД Украины, в свою очередь, назвало остановку действия зерновой сделки со стороны России необоснованной, сообщает Nation News. С призывом к России возобновить участие в зерновой сделке уже обратились США и Евросоюз.

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Турция на всех уровнях ведет «телефонную дипломатию» по ситуации с «зерновой сделкой», детали не разглашаются. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в Стамбуле. «Турция на всех уровнях ведет „телефонную дипломатию“ по ситуации с „зерновой сделкой“», — передает агентство слова источника в своем telegram-канале. Он отметил, что конкретики по поводу судьбы сделки пока нет, а «надежды на консенсус остаются». Ранее Россия вышла из зерновой сделки после атаки ВСУ кораблей Черноморского флота РФ в Севастополе, передает «Национальная служба новостей». МИД Украины, в свою очередь, назвало остановку действия зерновой сделки со стороны России необоснованной, сообщает Nation News. С призывом к России возобновить участие в зерновой сделке уже обратились США и Евросоюз.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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