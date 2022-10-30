Турция уговаривает Россию вернуться к зерновой сделке

Турция проводит переговоры с Россией, чтобы последняя вернулась к участию в зерновой сделке. Об этом сообщает Bloomberg.
«Ведутся переговоры [Турции] с Россией, которые продолжатся до понедельника о статусе черноморской зерновой инициативы», — пишет издание, ссылаясь на слова турецкого чиновника. Он уточняет, что есть основания, что переговоры могут завершиться успешно.
Ранее сообщалось, что Турция проводит переговоры по телефону «на всех уровнях» по зерновой сделке. В свою очередь, военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин пояснил, что Запад использует выход РФ из зерновой сделки, чтобы выставить Россию в неприглядном свете, сообщает «Пятый канал». Также читатели издания Le Figaro поддержали Россию и обвинили Украину по данному вопросу, передает «Царьград».
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Турция проводит переговоры с Россией, чтобы последняя вернулась к участию в зерновой сделке. Об этом сообщает Bloomberg. «Ведутся переговоры [Турции] с Россией, которые продолжатся до понедельника о статусе черноморской зерновой инициативы», — пишет издание, ссылаясь на слова турецкого чиновника. Он уточняет, что есть основания, что переговоры могут завершиться успешно. Ранее сообщалось, что Турция проводит переговоры по телефону «на всех уровнях» по зерновой сделке. В свою очередь, военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин пояснил, что Запад использует выход РФ из зерновой сделки, чтобы выставить Россию в неприглядном свете, сообщает «Пятый канал». Также читатели издания Le Figaro поддержали Россию и обвинили Украину по данному вопросу, передает «Царьград».