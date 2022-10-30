Минобороны Турции объявило о прекращении вывоза зерна с Украины

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Алексей Текслер в Верхнеуральском муниципальном районе. Челябинская область , пшеница, зерно, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, продовольственная безопасность, хлеборобы
Выход судов с зерном из портов Украины временно приостановлен, сообщают Минобороны Турции Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Выход судов с зерном из портов Украины пока осуществляться не будет. Об этом сообщили в Минобороны Турции.

«Выход судов с продовольствием из портов Украины в связи с приостановкой участия РФ в зерновой сделке пока осуществляться не будет», — пояснили в ведомстве. Сообщение было опубликовано в Twtter.

В настоящий момент Турция продолжает усилия по обеспечению мира и проведения гуманитарных операций. Также уточняется, что глава Минобороны проводил переговоры с иностранными коллегами по урегулированию зернового вопроса. Сейчас персонал РФ находится в совместном координационном центре (СКЦ). Также согласно сообщению, Турция призывает воздерживаться от действий, которые могут навредить вывозу зерна.

Ранее сообщалось, что Турция уговаривает Россию вернуться к зерновой сделке. Россия решила выйти из зерновой сделки после теракта, который совершили Вооруженные силы Украина (ВСУ) на Черноморский флот. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригрозил Киеву жесткими ответами на продолжение терактов, пишут «Дни.ру».

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Выход судов с зерном из портов Украины пока осуществляться не будет. Об этом сообщили в Минобороны Турции. «Выход судов с продовольствием из портов Украины в связи с приостановкой участия РФ в зерновой сделке пока осуществляться не будет», — пояснили в ведомстве. Сообщение было опубликовано в Twtter. В настоящий момент Турция продолжает усилия по обеспечению мира и проведения гуманитарных операций. Также уточняется, что глава Минобороны проводил переговоры с иностранными коллегами по урегулированию зернового вопроса. Сейчас персонал РФ находится в совместном координационном центре (СКЦ). Также согласно сообщению, Турция призывает воздерживаться от действий, которые могут навредить вывозу зерна. Ранее сообщалось, что Турция уговаривает Россию вернуться к зерновой сделке. Россия решила выйти из зерновой сделки после теракта, который совершили Вооруженные силы Украина (ВСУ) на Черноморский флот. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригрозил Киеву жесткими ответами на продолжение терактов, пишут «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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