В МИД РФ озвучили условия для возвращения к зерновой сделке

30 октября 2022 в 21:57 Размер текста - 17 +

Нужно выяснить все обстоятельства случившегося теракта, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Только после того, как будут известны подробности атаки на корабли Черноморского флота, можно обсуждать возвращение России в зерновую сделку. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. «В первую очередь нужно выяснить все обстоятельства случившегося. Только после того, как станут известны все подробности, можно будет говорить о том, какими будут дальнейшие шаги [по возвращению к зерновой сделке]», — сказал Руденко. Его слова приводит РИА «Новости». Руденко также напомнил, что Россия созвала Совет Безопасности ООН. Там и будет обсуждаться данный вопрос. Ранее украинский беспилотник атаковал акваторию Севастопольской бухты. Минобороны РФ обвинило ВСУ в теракте на Черноморском флоте. После этого Россия вышла из зерновой сделки, сообщает «Национальная служба новостей». Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что политики западных стран спонсируют терроризм, который организуется руками Украины, пишут «Дни.ру».

Только после того, как будут известны подробности атаки на корабли Черноморского флота, можно обсуждать возвращение России в зерновую сделку. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. «В первую очередь нужно выяснить все обстоятельства случившегося. Только после того, как станут известны все подробности, можно будет говорить о том, какими будут дальнейшие шаги [по возвращению к зерновой сделке]», — сказал Руденко. Его слова приводит РИА «Новости». Руденко также напомнил, что Россия созвала Совет Безопасности ООН. Там и будет обсуждаться данный вопрос. Ранее украинский беспилотник атаковал акваторию Севастопольской бухты. Минобороны РФ обвинило ВСУ в теракте на Черноморском флоте. После этого Россия вышла из зерновой сделки, сообщает «Национальная служба новостей». Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что политики западных стран спонсируют терроризм, который организуется руками Украины, пишут «Дни.ру».