Берлускони объяснил, что заставит Зеленского пойти на переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на переговоры с Россией в том случае, если ему вместо западного вооружения дадут миллиарды долларов на восстановление страны. Так считает бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.
«Возможно, [Зеленский] мог бы сесть за стол переговоров, если Украина поймет, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь Запада, который в обмен предложит миллиарды долларов на восстановление страны», — сказал политик в интервью тележурналисту Бруно Веспе. Его слова приводит итальянская газета La Repubblica. Также по мнению Берлускони, России нужно заново провести референдумы о присоединении территорий Донбасса, но уже под наблюдением западных представителей.
Ранее Берлускони заявил, что из-за конфликта на Украине отношения между Россией и Европой откатились на 20 лет. Также он говорил, что принятие Украины в НАТО приведет к мировой войне.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация страны, а также защита мирного населения Донбасса от киевского режима и войск нацбатов. США и страны Запада оказывают помощь Украине, а также ввели санкции против РФ.
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Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на переговоры с Россией в том случае, если ему вместо западного вооружения дадут миллиарды долларов на восстановление страны. Так считает бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони. «Возможно, [Зеленский] мог бы сесть за стол переговоров, если Украина поймет, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь Запада, который в обмен предложит миллиарды долларов на восстановление страны», — сказал политик в интервью тележурналисту Бруно Веспе. Его слова приводит итальянская газета La Repubblica. Также по мнению Берлускони, России нужно заново провести референдумы о присоединении территорий Донбасса, но уже под наблюдением западных представителей. Ранее Берлускони заявил, что из-за конфликта на Украине отношения между Россией и Европой откатились на 20 лет. Также он говорил, что принятие Украины в НАТО приведет к мировой войне. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация страны, а также защита мирного населения Донбасса от киевского режима и войск нацбатов. США и страны Запада оказывают помощь Украине, а также ввели санкции против РФ.