Берлускони объяснил, что заставит Зеленского пойти на переговоры

Берлускони: Зеленский согласится на переговоры с РФ, если ему дадут миллиарды долларов

30 октября 2022 в 22:45 Размер текста - 17 +

По словам итальянского политика, Владимир Зеленский может передумать насчет переговоров с РФ, если ему дадут миллиарды долларов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на переговоры с Россией в том случае, если ему вместо западного вооружения дадут миллиарды долларов на восстановление страны. Так считает бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони. «Возможно, [Зеленский] мог бы сесть за стол переговоров, если Украина поймет, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь Запада, который в обмен предложит миллиарды долларов на восстановление страны», — сказал политик в интервью тележурналисту Бруно Веспе. Его слова приводит итальянская газета La Repubblica. Также по мнению Берлускони, России нужно заново провести референдумы о присоединении территорий Донбасса, но уже под наблюдением западных представителей. Ранее Берлускони заявил, что из-за конфликта на Украине отношения между Россией и Европой откатились на 20 лет. Также он говорил, что принятие Украины в НАТО приведет к мировой войне. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация страны, а также защита мирного населения Донбасса от киевского режима и войск нацбатов. США и страны Запада оказывают помощь Украине, а также ввели санкции против РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на переговоры с Россией в том случае, если ему вместо западного вооружения дадут миллиарды долларов на восстановление страны. Так считает бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони. «Возможно, [Зеленский] мог бы сесть за стол переговоров, если Украина поймет, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь Запада, который в обмен предложит миллиарды долларов на восстановление страны», — сказал политик в интервью тележурналисту Бруно Веспе. Его слова приводит итальянская газета La Repubblica. Также по мнению Берлускони, России нужно заново провести референдумы о присоединении территорий Донбасса, но уже под наблюдением западных представителей. Ранее Берлускони заявил, что из-за конфликта на Украине отношения между Россией и Европой откатились на 20 лет. Также он говорил, что принятие Украины в НАТО приведет к мировой войне. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация страны, а также защита мирного населения Донбасса от киевского режима и войск нацбатов. США и страны Запада оказывают помощь Украине, а также ввели санкции против РФ.