В Генштабе пообещали не отправлять солдат-срочников осеннего призыва в зону СВО

31 октября 2022 в 03:04 Размер текста - 17 +

Срочники не будут отправляться на службу в новые регионы РФ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Солдат-срочников осеннего призыва не будут направлять в новые российские регионы и задействовать в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский. «Граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для ее прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в СВО на Украине», — сказал Бурдинский в интервью изданию «Красная звезда». Он напомнил, что осенний призыв в этом году начнется 1 ноября. Ранее в Генштабе заявляли, что все военнослужащие, призванные в рамках осеннего призыва, будут проходить службу на территории России. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уточнял, что проходящие сейчас срочную службу россияне после ее окончания отправятся домой, а набранные в ходе осеннего призыва не будут отправлены в зону спецоперации на Украине. В этом году дата осеннего призыва была перенесена с 1 октября на 1 ноября, передает MK . В Кремле объяснили это решение перегруженностью военкоматов в связи с частичной мобилизацией.

Солдат-срочников осеннего призыва не будут направлять в новые российские регионы и задействовать в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский. «Граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для ее прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в СВО на Украине», — сказал Бурдинский в интервью изданию «Красная звезда». Он напомнил, что осенний призыв в этом году начнется 1 ноября. Ранее в Генштабе заявляли, что все военнослужащие, призванные в рамках осеннего призыва, будут проходить службу на территории России. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уточнял, что проходящие сейчас срочную службу россияне после ее окончания отправятся домой, а набранные в ходе осеннего призыва не будут отправлены в зону спецоперации на Украине. В этом году дата осеннего призыва была перенесена с 1 октября на 1 ноября, передает MK. В Кремле объяснили это решение перегруженностью военкоматов в связи с частичной мобилизацией.