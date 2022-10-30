30 октября 2022

В Генштабе пообещали не отправлять солдат-срочников осеннего призыва в зону СВО

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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, полигон, армия, военные, солдаты, пулемет, оружие, стрельбище, пулеметчик, военные сборы, полигон, резервисты, мобилизованные, огневая подготовка
Срочники не будут отправляться на службу в новые регионы РФ Фото:
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Мобилизация в России

Солдат-срочников осеннего призыва не будут направлять в новые российские регионы и задействовать в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

«Граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для ее прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в СВО на Украине», — сказал Бурдинский в интервью изданию «Красная звезда». Он напомнил, что осенний призыв в этом году начнется 1 ноября.

Ранее в Генштабе заявляли, что все военнослужащие, призванные в рамках осеннего призыва, будут проходить службу на территории России. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уточнял, что проходящие сейчас срочную службу россияне после ее окончания отправятся домой, а набранные в ходе осеннего призыва не будут отправлены в зону спецоперации на Украине. В этом году дата осеннего призыва была перенесена с 1 октября на 1 ноября, передает MK. В Кремле объяснили это решение перегруженностью военкоматов в связи с частичной мобилизацией.

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Солдат-срочников осеннего призыва не будут направлять в новые российские регионы и задействовать в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский. «Граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для ее прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в СВО на Украине», — сказал Бурдинский в интервью изданию «Красная звезда». Он напомнил, что осенний призыв в этом году начнется 1 ноября. Ранее в Генштабе заявляли, что все военнослужащие, призванные в рамках осеннего призыва, будут проходить службу на территории России. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уточнял, что проходящие сейчас срочную службу россияне после ее окончания отправятся домой, а набранные в ходе осеннего призыва не будут отправлены в зону спецоперации на Украине. В этом году дата осеннего призыва была перенесена с 1 октября на 1 ноября, передает MK. В Кремле объяснили это решение перегруженностью военкоматов в связи с частичной мобилизацией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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