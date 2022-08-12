Поляк, поддерживающий спецоперацию, прилетел в Екатеринбург. Видео

12 августа 2022 в 23:16 Размер текста - 17 +

Марчину Миколаеку в Польше грозит пять лет за поддержку спецоперации РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Пророссийский активист из Польши Марчин Миколаек прилетел в Екатеринбург и поблагодарил свердловчан за теплый прием. В его ближайших планах — подать документы в ГУ МВД России по Свердловской области, чтобы определить правовой статус своего пребывания в России. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Я рад приехать в Россию и благодарен за помощь и теплый прием. Сейчас мне необходимо урегулировать все вопросы, связанные с моим пребыванием на территории Свердловской области. После этого я буду рад пообщаться с вами и познакомиться поближе», — заявил Миколаек после того, как приземлился в Екатеринбурге. Также он поблагодарил МИД России, губернатора Свердловской области и правительство региона в лице министра международных связей Вячеслава Ярина, а также волонтерскую роту боевого братства. Сейчас Миколаеку предстоит подать необходимые документы в ГУ МВД России по Свердловской области, чтобы определить правовой статус своего пребывания в России. «Мы рады приветствовать Марчина на Урале. С большим уважением относимся к людям, которые за рубежом чтут память солдат, отдавших жизни за великую победу над фашизмом. Кроме того, Марчин выступает в поддержку внешнеполитического курса РФ, в связи с чем столкнулся с непониманием и преследованием с польской стороны. Екатеринбург — город храбрых. И мы поддерживаем смелость и правду», — заявил в свою очередь Ярин. Ранее URA.RU рассказывало, что жителю польского города Свидница Марчину Миколаеку в Польше грозит пять лет тюрьмы за посты в Facebook (внесен в реестр запрещенных сайтов, принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) в поддержку спецоперации на Украине. В интервью агентству мужчина рассказал о расцвете фашизма в Польше и о том, как высшее руководство страны разжигает у местного населения ненависть к России, давая украинским беженцам карт-бланш на избиение пророссийски настроенных поляков. В РФ Миколаеку одобрили визу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пророссийский активист из Польши Марчин Миколаек прилетел в Екатеринбург и поблагодарил свердловчан за теплый прием. В его ближайших планах — подать документы в ГУ МВД России по Свердловской области, чтобы определить правовой статус своего пребывания в России. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Я рад приехать в Россию и благодарен за помощь и теплый прием. Сейчас мне необходимо урегулировать все вопросы, связанные с моим пребыванием на территории Свердловской области. После этого я буду рад пообщаться с вами и познакомиться поближе», — заявил Миколаек после того, как приземлился в Екатеринбурге. Также он поблагодарил МИД России, губернатора Свердловской области и правительство региона в лице министра международных связей Вячеслава Ярина, а также волонтерскую роту боевого братства. Сейчас Миколаеку предстоит подать необходимые документы в ГУ МВД России по Свердловской области, чтобы определить правовой статус своего пребывания в России. «Мы рады приветствовать Марчина на Урале. С большим уважением относимся к людям, которые за рубежом чтут память солдат, отдавших жизни за великую победу над фашизмом. Кроме того, Марчин выступает в поддержку внешнеполитического курса РФ, в связи с чем столкнулся с непониманием и преследованием с польской стороны. Екатеринбург — город храбрых. И мы поддерживаем смелость и правду», — заявил в свою очередь Ярин. Ранее URA.RU рассказывало, что жителю польского города Свидница Марчину Миколаеку в Польше грозит пять лет тюрьмы за посты в Facebook (внесен в реестр запрещенных сайтов, принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) в поддержку спецоперации на Украине. В интервью агентству мужчина рассказал о расцвете фашизма в Польше и о том, как высшее руководство страны разжигает у местного населения ненависть к России, давая украинским беженцам карт-бланш на избиение пророссийски настроенных поляков. В РФ Миколаеку одобрили визу.