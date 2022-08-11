Поляку-оппозиционеру Марчину Миколаеку, поддерживающему специальную военную операцию на Украине, одобрили визу в Россию. Скоро он прилетит в Москву, а затем и в Екатеринбург, сообщает куратор волонтерской роты по УрФО Екатерина Ипатова в своем telegram-канале.
«Марчину выдали визу в Россию. Ребята, это реально, наконец-то! Наш, пока что, польский друг может приехать в Россию. Марчин наконец-то летит домой. С Богом!», — говорится в сообщении. Она добавила, что сначала поляк прилетит в Москву, а затем и в Екатеринбург.
Екатерина лично отправилась встречать поляка в Москву. «Полетела в Москву встречать Марчина. Утром прилетает, потом вместе уже в Екатеринбург. А пока у него теплые белорусские проводы», — написала Ипатова в telegram-канале.
Ранее URA.RU рассказывало, что жителю польского города Свидница Марчину Миколаеку в Польше грозит пять лет тюрьмы за посты в Facebook (внесен в реестр запрещенных сайтов, принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) в поддержку спецоперации на Украине. В интервью агентству мужчина рассказал о расцвете фашизма в Польше и о том, как высшее руководство страны разжигает у местного населения ненависть к России, давая украинским беженцам карт-бланш на избиение пророссийски настроенных поляков.
О специальной военной операции на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Заявленная цель кампании — освобождение ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация Украины.
Поляку-оппозиционеру одобрили визу в РФ
Фото: telegram-канал «ИпатоVa»
Екатерина Ипатова лично отправилась в Москву встречать Марчина
Фото: telegram-канал «ИпатоVa»
Совсем скоро Марчин прилетит в Екатеринбург
Фото: telegram-канал «ИпатоVa»
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Поляку-оппозиционеру Марчину Миколаеку, поддерживающему специальную военную операцию на Украине, одобрили визу в Россию. Скоро он прилетит в Москву, а затем и в Екатеринбург, сообщает куратор волонтерской роты по УрФО Екатерина Ипатова в своем telegram-канале. «Марчину выдали визу в Россию. Ребята, это реально, наконец-то! Наш, пока что, польский друг может приехать в Россию. Марчин наконец-то летит домой. С Богом!», — говорится в сообщении. Она добавила, что сначала поляк прилетит в Москву, а затем и в Екатеринбург. Екатерина лично отправилась встречать поляка в Москву. «Полетела в Москву встречать Марчина. Утром прилетает, потом вместе уже в Екатеринбург. А пока у него теплые белорусские проводы», — написала Ипатова в telegram-канале. Ранее URA.RU рассказывало, что жителю польского города Свидница Марчину Миколаеку в Польше грозит пять лет тюрьмы за посты в Facebook (внесен в реестр запрещенных сайтов, принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) в поддержку спецоперации на Украине. В интервью агентству мужчина рассказал о расцвете фашизма в Польше и о том, как высшее руководство страны разжигает у местного населения ненависть к России, давая украинским беженцам карт-бланш на избиение пророссийски настроенных поляков. О специальной военной операции на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Заявленная цель кампании — освобождение ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация Украины.