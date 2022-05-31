Польский оппозиционер: «Фашизм в Европе поднял голову»

Поляку Марчину Миколаеку грозит тюрьма за поддержку России в соцсетях

31 мая 2022 в 15:57 Размер текста - 17 +

Марчину Миколаеку грозит уголовное дело за поддержку России Жителю польского города Свидница Марчину Миколаеку грозит пять лет тюрьмы за посты в Facebook в поддержку спецоперации на Украине. В интервью URA.RU мужчина рассказал о расцвете фашизма в Польше и о том, как высшее руководство страны разжигает у местного населения ненависть к России, давая украинским беженцам карт-бланш на избиение пророссийски настроенных поляков. — Марчин, расскажите, в чем вас обвиняют? — С начала спецоперации я поддерживал Российскую Федерацию, публиковал соответствующие посты в социальных сетях. В апреле ко мне неожиданно явились с обыском полицейские. Конфисковали телефон и ноутбук. С тех пор я не получал никакой информации о том, как ведется дело в отношении меня, и на каком этапе оно находится. Сначала мне даже толком не разъяснили в чем меня подозревают и какие собираются выдвигать обвинения. Я обращался в прокуратуру, но мне ответили, что никакой информации о деле мне не дадут. Однако дело на меня завели якобы за публичные призывы к войне и поддержке спецоперации. Буквально в четверг (26 мая) пришло уведомление, что меня вызывают на допрос в прокуратуру. Явиться я должен 31 мая. Чем это закончится, я не знаю. Как я понимаю, вся проблема в том, что ранее в Facebook я разместил несколько публикаций в поддержку спецоперации армии РФ на Украине. Также я критиковал местные власти. В частности, критиковал Институт национальной памяти, который своими руками и развязал всю эту истерику с тем, что уничтожают памятники советским солдатам, мемориалы. Советский солдат сейчас представлен в Польше в самом худшем виде. Я грубо высказался против этого и получил уголовное дело. За возложение цветов на могилы советских солдат в Польше могут избить — Какой срок вам грозит? — Мне грозит от 3 месяцев до 5 лет. На меня возбуждено уголовное дело якобы за публичные призывы к войне и ведению боевых действий. Но проблема в том, что у себя на странице в Facebook я никого не призывал. Я просто размещал публикации для себя и своих единомышленников. При этом премьер-министр Польши и вся верхушка во всеуслышание с помощью СМИ призывают уничтожить русский мир. Это как раз и есть призывы к войне, но почему-то его никто за это к ответственности не привлекает. Это двойные стандарты и наиболее яркий пример западной демократии и свободы слова. — Какие настроения сейчас в польском обществе относительно происходящего на Украине? — Тут сложно ответить однозначно, поскольку поляков запугивают, чтобы они не смели выразить мнение, которое бы расходилось с официально позицией властей. Люди боятся прямо высказываться, что поддерживают Россию и выступают против всего этого «укрозоопарка». К сожалению, в Польше много и тех, кто поддерживает бандеровцев. На всех государственных зданиях вывешиваются украинские флаги. Украинских беженцев в Польше ставят выше, чем поляков. Сегодня украинский беженец живет в Польше лучше, чем поляки. Поскольку пособия, которые они получают, превышают в некоторых случаях доходы работающего населения. Поляки не могут радоваться такой поддержке беженцев от государства. Я не против помощи беженцам, но ситуация в Польше напоминает какой-то психоз. Что происходило в Варшаве 9 мая, когда украинские беженцы не давали людям почтить память советского солдата. Там просто кричали и оскорбляли людей, нападали на российского посла. Получается беженцам все можно, а поляки в собственной стране должны бояться прийти на кладбище, чтобы почтить память погибших и возложить цветы у памятника. — Жители Мариуполя рассказывали, что их могли и арестовать за ношение Георгиевской ленточки. В Польше происходит то же самое? — Пока до арестов не доходит, но если ты придешь на кладбище или к памятнику советским воинам, то можно нарваться на оскорбления и даже избиения. У меня в городе, например, возмутились тем, что рядом с польским флагом висит Георгиевская ленточка. Городские СМИ возмутились тем, что кто-то пришел, возложил цветы и повесил ленточку. Еще год назад мы вместе с руководством города шли почтить память солдат, сражавшихся с фашизмом. В этом году вся верхушка города проигнорировала 9 мая, как будто ничего и не было. Не было Красной армии, не было фашизма. По всей Польше развешаны плакаты с националистическими лозунгами Украины — Уголовные дела аналогичные вашему уже возбуждались в Польше? — Насколько я знаю, нет. Была попытка завести уголовное дело на польского политолога, который высказался против поддержки Украины. Но вроде дело заводить не стали. Также обыски проводили у какого-то гражданина Польши, которые вывесил на балконе российский флаг и букву Z. Не знаю, чем это для него в итоге закончилось. Здесь у нас просто не говорят об этом. — Как думаете, чем для вас закончится уголовное дело? — У меня складывается впечатление, что руководство страны на всех уровнях посходило с ума. Поэтому, для меня все это может закончиться чем угодно. Сейчас трудно что-то сказать определенно. — Вы не планируете покидать страну? — Я бы хотел уехать и уехать именно в Россию. Сейчас это сделать просто невозможно, потому что я под следствием и меня не выпустят из страны. Если же я смогу избежать уголовного наказания, то я уеду. Я не представляю себе жизнь в государстве, где фашизм поднял голову. Подстраиваться под эту государственную политику я не собираюсь. Мне бы хотелось, чтобы те, кто критикуют Россию внутри самой России, увидели бы, что никакой свободы слова и демократии в Европе и близко нет. Все это лишь красивые сказки, и если ты не угоден власти, то о твоих правах сразу же забывают. За посты в Facebook Марчина вызвали на допрос в прокуратуру Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал к полному уничтожению «русского мира», сообщает «Национальная служба новостей». Кроме того, некоторые россияне столкнулись с травлей за рубежом после начала спецоперации РФ на Украине, сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, в США и Европе обвинили россиян в произошедшем. В Латвии будут лишать россиян гражданства за поддержку спецоперации. В Казахстане россиянке запретили разговаривать на русском языке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Жителю польского города Свидница Марчину Миколаеку грозит пять лет тюрьмы за посты в Facebook в поддержку спецоперации на Украине. В интервью URA.RU мужчина рассказал о расцвете фашизма в Польше и о том, как высшее руководство страны разжигает у местного населения ненависть к России, давая украинским беженцам карт-бланш на избиение пророссийски настроенных поляков. — Марчин, расскажите, в чем вас обвиняют? — С начала спецоперации я поддерживал Российскую Федерацию, публиковал соответствующие посты в социальных сетях. В апреле ко мне неожиданно явились с обыском полицейские. Конфисковали телефон и ноутбук. С тех пор я не получал никакой информации о том, как ведется дело в отношении меня, и на каком этапе оно находится. Сначала мне даже толком не разъяснили в чем меня подозревают и какие собираются выдвигать обвинения. Я обращался в прокуратуру, но мне ответили, что никакой информации о деле мне не дадут. Однако дело на меня завели якобы за публичные призывы к войне и поддержке спецоперации. Буквально в четверг (26 мая) пришло уведомление, что меня вызывают на допрос в прокуратуру. Явиться я должен 31 мая. Чем это закончится, я не знаю. Как я понимаю, вся проблема в том, что ранее в Facebook я разместил несколько публикаций в поддержку спецоперации армии РФ на Украине. Также я критиковал местные власти. В частности, критиковал Институт национальной памяти, который своими руками и развязал всю эту истерику с тем, что уничтожают памятники советским солдатам, мемориалы. Советский солдат сейчас представлен в Польше в самом худшем виде. Я грубо высказался против этого и получил уголовное дело. — Какой срок вам грозит? — Мне грозит от 3 месяцев до 5 лет. На меня возбуждено уголовное дело якобы за публичные призывы к войне и ведению боевых действий. Но проблема в том, что у себя на странице в Facebook я никого не призывал. Я просто размещал публикации для себя и своих единомышленников. При этом премьер-министр Польши и вся верхушка во всеуслышание с помощью СМИ призывают уничтожить русский мир. Это как раз и есть призывы к войне, но почему-то его никто за это к ответственности не привлекает. Это двойные стандарты и наиболее яркий пример западной демократии и свободы слова. — Какие настроения сейчас в польском обществе относительно происходящего на Украине? — Тут сложно ответить однозначно, поскольку поляков запугивают, чтобы они не смели выразить мнение, которое бы расходилось с официально позицией властей. Люди боятся прямо высказываться, что поддерживают Россию и выступают против всего этого «укрозоопарка». К сожалению, в Польше много и тех, кто поддерживает бандеровцев. На всех государственных зданиях вывешиваются украинские флаги. Украинских беженцев в Польше ставят выше, чем поляков. Сегодня украинский беженец живет в Польше лучше, чем поляки. Поскольку пособия, которые они получают, превышают в некоторых случаях доходы работающего населения. Поляки не могут радоваться такой поддержке беженцев от государства. Я не против помощи беженцам, но ситуация в Польше напоминает какой-то психоз. Что происходило в Варшаве 9 мая, когда украинские беженцы не давали людям почтить память советского солдата. Там просто кричали и оскорбляли людей, нападали на российского посла. Получается беженцам все можно, а поляки в собственной стране должны бояться прийти на кладбище, чтобы почтить память погибших и возложить цветы у памятника. — Жители Мариуполя рассказывали, что их могли и арестовать за ношение Георгиевской ленточки. В Польше происходит то же самое? — Пока до арестов не доходит, но если ты придешь на кладбище или к памятнику советским воинам, то можно нарваться на оскорбления и даже избиения. У меня в городе, например, возмутились тем, что рядом с польским флагом висит Георгиевская ленточка. Городские СМИ возмутились тем, что кто-то пришел, возложил цветы и повесил ленточку. Еще год назад мы вместе с руководством города шли почтить память солдат, сражавшихся с фашизмом. В этом году вся верхушка города проигнорировала 9 мая, как будто ничего и не было. Не было Красной армии, не было фашизма. — Уголовные дела аналогичные вашему уже возбуждались в Польше? — Насколько я знаю, нет. Была попытка завести уголовное дело на польского политолога, который высказался против поддержки Украины. Но вроде дело заводить не стали. Также обыски проводили у какого-то гражданина Польши, которые вывесил на балконе российский флаг и букву Z. Не знаю, чем это для него в итоге закончилось. Здесь у нас просто не говорят об этом. — Как думаете, чем для вас закончится уголовное дело? — У меня складывается впечатление, что руководство страны на всех уровнях посходило с ума. Поэтому, для меня все это может закончиться чем угодно. Сейчас трудно что-то сказать определенно. — Вы не планируете покидать страну? — Я бы хотел уехать и уехать именно в Россию. Сейчас это сделать просто невозможно, потому что я под следствием и меня не выпустят из страны. Если же я смогу избежать уголовного наказания, то я уеду. Я не представляю себе жизнь в государстве, где фашизм поднял голову. Подстраиваться под эту государственную политику я не собираюсь. Мне бы хотелось, чтобы те, кто критикуют Россию внутри самой России, увидели бы, что никакой свободы слова и демократии в Европе и близко нет. Все это лишь красивые сказки, и если ты не угоден власти, то о твоих правах сразу же забывают. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал к полному уничтожению «русского мира», сообщает «Национальная служба новостей». Кроме того, некоторые россияне столкнулись с травлей за рубежом после начала спецоперации РФ на Украине, сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, в США и Европе обвинили россиян в произошедшем. В Латвии будут лишать россиян гражданства за поддержку спецоперации. В Казахстане россиянке запретили разговаривать на русском языке.