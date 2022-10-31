Украинцы потребовали от Швеции больше денег на размещение беженцев

01 ноября 2022 в 03:58 Размер текста - 17 +

Украинские активисты считают, что пособия в 71 крону в день — недостаточно для украинцев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские общественники потребовали от шведских властей увеличить размер пособия для беженцев. Об этом пишет газета Expressen. «Мы обращаемся к шведскому правительству с просьбой улучшить положение украинских беженцев в Швеции. Просим вас предоставить украинцам возможность изучать шведский язык. А также предложить им трудоустройство и увеличить суточные для безработных», — цитирует газета слова активистов украинских общественных организаций. Авторы письма считают, что пособия в 71 крону в день (около 400 рублей) абсолютно недостаточно для украинцев, учитывая условия дорожающей жизни. А беженцы, которых бесплатно кормят в Швеции, вообще получают лишь 9 крон (107 рублей) в сутки. Еще одной серьезной проблемой для беженцев стала работа в Швеции. К примеру, если суточный заработок украинца превысит размер выплат, то он вообще лишится пособия. Поэтому беженцы вынуждены устраиваться на работу с небезопасными условиями труда, при этом часть из них вынуждена вернуться на родину, другая — становится жертвами торговли людьми. Ранее посол Украины в Ирландии Лариса Герасько возмутилась отсутствием жилья для беженцев в Ирландии. Причиной этому стал случай с 43 украинскими беженцами, которые прибыли в страну в конце прошлой недели и не смогли получить госжилье. В шотландском селе Киллин беженцам из Украины дали меньше месяца, чтобы они выселились из отеля. Массовые отъезды начались после начала спецоперации России. Многие страны Запада оказались не готовы к масштабному потоку беженцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские общественники потребовали от шведских властей увеличить размер пособия для беженцев. Об этом пишет газета Expressen. «Мы обращаемся к шведскому правительству с просьбой улучшить положение украинских беженцев в Швеции. Просим вас предоставить украинцам возможность изучать шведский язык. А также предложить им трудоустройство и увеличить суточные для безработных», — цитирует газета слова активистов украинских общественных организаций. Авторы письма считают, что пособия в 71 крону в день (около 400 рублей) абсолютно недостаточно для украинцев, учитывая условия дорожающей жизни. А беженцы, которых бесплатно кормят в Швеции, вообще получают лишь 9 крон (107 рублей) в сутки. Еще одной серьезной проблемой для беженцев стала работа в Швеции. К примеру, если суточный заработок украинца превысит размер выплат, то он вообще лишится пособия. Поэтому беженцы вынуждены устраиваться на работу с небезопасными условиями труда, при этом часть из них вынуждена вернуться на родину, другая — становится жертвами торговли людьми. Ранее посол Украины в Ирландии Лариса Герасько возмутилась отсутствием жилья для беженцев в Ирландии. Причиной этому стал случай с 43 украинскими беженцами, которые прибыли в страну в конце прошлой недели и не смогли получить госжилье. В шотландском селе Киллин беженцам из Украины дали меньше месяца, чтобы они выселились из отеля. Массовые отъезды начались после начала спецоперации России. Многие страны Запада оказались не готовы к масштабному потоку беженцев.