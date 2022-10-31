31 октября 2022

Курганских призывников не отправят служить в новые регионы РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Призывной отправной пункт. Курган, армия, солдаты, призывники, новобранцы, вооруженные силы, армейская одежда
С 1 ноября в Курганской области начался осенний призыв в армию Фото:

Призывников из Курганской области не будут направлять на военную службу в зону боевых действий на Украине, а также в новые регионы России, которые были включены в состав страны после референдумов. Об этом URA.RU сообщили в областном военкомате.

«Военнослужащие по призыву участие в специальной военной операции (СВО) принимать на будут. Кроме того, они также не будут проходить службу в новых субъектах РФ», — рассказали в военкомате.

Ранее URA.RU писало, что 31 октября в Курганской области объявили о завершении частичной мобилизации. Она началась в России 21 сентября. О выполнении планов по мобилизации 28 октября объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Из запаса в ВС РФ было призвано 300 тысяч человек.

Осенний призыв в Курганской области стартовал 1 ноября, как и по всей стране. Больше всего новобранцы интересуются службой в ВДВ и войсках спецназначения. Всего в рамках осеннего призыва в армию России планируется набрать 120 тысяч военнослужащих.

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Призывников из Курганской области не будут направлять на военную службу в зону боевых действий на Украине, а также в новые регионы России, которые были включены в состав страны после референдумов. Об этом URA.RU сообщили в областном военкомате. «Военнослужащие по призыву участие в специальной военной операции (СВО) принимать на будут. Кроме того, они также не будут проходить службу в новых субъектах РФ», — рассказали в военкомате. Ранее URA.RU писало, что 31 октября в Курганской области объявили о завершении частичной мобилизации. Она началась в России 21 сентября. О выполнении планов по мобилизации 28 октября объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Из запаса в ВС РФ было призвано 300 тысяч человек. Осенний призыв в Курганской области стартовал 1 ноября, как и по всей стране. Больше всего новобранцы интересуются службой в ВДВ и войсках спецназначения. Всего в рамках осеннего призыва в армию России планируется набрать 120 тысяч военнослужащих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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