В Госдуме добиваются наказания для пермяка, оскорбившего мобилизованных

Роман Водянов является депутатом ГД от Березников Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутат государственной думы от Пермского края Роман Водянов просит прокурора региона Павла Бухтоярова привлечь в ответственности авторов видео, в котором предприниматель из Березников Роман Оснадчук оскорбил мобилизованных. Текст запроса Водянов опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Прошу вас в кратчайшие сроки дать правовую оценку видео. И максимально привлечь к предусмотренной законодательством РФ ответственности лиц, участвовавших в его съемке», — говорится в документе.

Со своей стороны Водянов отметил, что своей «пьяной выходкой» бизнесмен оскорбил не только резервистов, но всех их близких и вообще всех граждан России, «которые любят свою страну». Романа Оснадчука он назвал «особью, лишенной чувств, сострадания и любви». И такое поведение не должно оставаться безнаказанным.

Ранее URA сообщало, что бизнесмен из Березников, выпив водки, оскорбил в соцсетях мобилизованных. Позже он публично извинился. На следующий день начали громить принадлежащие ему киоски. Мобилизация в РФ проходила с 21 сентября по 28 октября. Пермский край на 100% выполнил план. Мобилизованные пермяки проходят учебу в Тюмени, Елани и Тоцком.