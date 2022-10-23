Мобилизованные благодарят за помощь пермяков и губернатора Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Группа мобилизованных жителей Пермского края, которые находятся в учебном центре в Елани, выступили с видеообращением к губернатору региона Дмитрию Махонину. Видео публикует telegram-канал «Лбов», близкий к администрации главы региона. В нем пермяки благодарят Махонина за то, что выслушал их критику в свой адрес, и за принятые решения по помощи мобилизованным.

«Хотелось бы обратиться к нашему губернатору Дмитрию Николаевичу Махонину. Дмитрий Николаевич, большое спасибо, что вы прибыли к нам в учебный центр, с трибуны сошли на плац, пообщались с каждым солдатом, сержантом, офицером, выслушали всю критику, которая на вас вылилась. Она формировалась долгое время, пока мы здесь находимся. После этого последовал ряд ваших управленческих решений», — говорится в обращении.

Резервисты отметили выезд специалистов краевого минсоца в Елань, которые помогли с оформлением документов на получение выплаты от Пермского края. А также рассказали о юридической помощи со стороны края. Отдельно мобилизованные благодарят волонтеров и неравнодушных пермяков, которые отправляют им медикаменты, вещи, оборудование. «Хотим вам сообщить, что у нас все хорошо. Мы здоровы, сыты, обуты, обеспечены всем необходимым. Николаич, спасибо, что не забываешь», — заявили пермяки.

Ранее URA.RU сообщало, что в учебный центр в Елань было отправлено несколько эшелонов с мобилизованными пермяками. На условия содержания в Елани пожаловался в соцсетях мобилизованный житель Лысьвы. По поручению Махонина туда с проверкой ездил глава минтербеза Виктор Батмазов. Через некоторое время с мобилизованными пообщался и сам Махонин. Разговор был сложным. После посещения учебных центров глава Пермского края принял решение о выделении 100 тысяч резервистам в качестве единовременной выплаты. Также семьи мобилизованных получат по 15 тысяч на каждого ребенка. 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.