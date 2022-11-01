Тюменский губернатор рассказал о самом необычном «бойце» спецбатальона «Ермак». Видео

В спецбатальоне «Ермак», сформированном из мобилизованных Тюмени и ЯНАО, появился щенок
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Полигон Тввику. Тюмень , военные, солдаты, военный полигон, мобилизованные
Батальон «Ермак» был сформирован из мобилизованных жителей Тюменской области и ЯНАО Фото:
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В спецбатальон «Ермак», сформированный из мобилизованных жителей Тюменской области и ЯНАО, передали щенка. Об этом в своем telegram-канале рассказал тюменский губернатор Александр Моор.

«В подразделении „Ермак“ пополнение. На довольствие поставили еще одного бойца. Он еще совсем маленький, но, когда подрастет, будет помогать нашим ребятам нести службу», — написал губернатор Тюменской области в своем telegram-канале.

К публикации он приложил видеозапись, на которой тюменские бойцы знакомятся со щенком. Собаке дали кличку Ермак.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области был сформирован спецбатальон «Ермак», состоящий из мобилизованных тюменцев и жителей ЯНАО. Бойцы проходили боевое слаживание на полигоне ТВВИКУ. Там для них была организована огневая, тактическая, медицинская и инженерная подготовка.

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В спецбатальон «Ермак», сформированный из мобилизованных жителей Тюменской области и ЯНАО, передали щенка. Об этом в своем telegram-канале рассказал тюменский губернатор Александр Моор. «В подразделении „Ермак“ пополнение. На довольствие поставили еще одного бойца. Он еще совсем маленький, но, когда подрастет, будет помогать нашим ребятам нести службу», — написал губернатор Тюменской области в своем telegram-канале. К публикации он приложил видеозапись, на которой тюменские бойцы знакомятся со щенком. Собаке дали кличку Ермак. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области был сформирован спецбатальон «Ермак», состоящий из мобилизованных тюменцев и жителей ЯНАО. Бойцы проходили боевое слаживание на полигоне ТВВИКУ. Там для них была организована огневая, тактическая, медицинская и инженерная подготовка.
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