Из Кургана в зону СВО отправились сто добровольцев

В зону СВО уехали сто курганских добровольцев (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В зону проведения специальной военной операции (СВО) отправились сто курганских добровольцев. Об этом рассказал военный комиссар региона Айрат Зарипов.

«У нас было порядка ста человек добровольцев. Они обратились в военный комиссариат, написали заявления и в составе команд убыли для участия в спецоперации. В зону боевых действий они едут сразу. Это более подготовленные люди, не раз там бывали», — сообщил Зарипов в интервью ГТРК«Курган». Тем, кто хочет записаться в добровольцы, нужно обратиться в военный комиссариат или написать заявление на портале «Госуслуги». Граждане также могут прийти на пункт отбора службы по контракту и стать военнослужащими.

Ранее URA.RU писало, что по словам Зарипова, в зоне проведения спецоперации пока нет мобилизованных граждан из Курганской области. 31 октября курганские власти объявили о завершении частичной мобилизации.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября объявил о завершении частичной мобилизации. Он добавил, что задание по призыву в ВС Российской Федерации 300 тысяч человек выполнено.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, основной ее целью является защита народа Донбасса. В конце сентября на освобожденных от украинских националистов территориях прошли референдумы по присоединению к РФ.