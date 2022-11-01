Помощник Путина поставил Свердловскую область в пример регионам УрФО

01 ноября 2022 в 17:17 Размер текста - 17 +

Игорь Левитин приехал в Екатеринбург 31 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Помощник президента Владимира Путина Игорь Левитин во время встречи с полпредом Владимиром Якушевым и губернатором Евгением Куйвашевым оценил развитие транспорта в Свердловской области и посоветовал регионам УрФО равняться на успехи соседей. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «Я считаю, что Екатеринбург мог бы стать центром, где можно показывать развитие этого направления (пассажирского электротранспорта — прим. URA.RU). И, мне кажется, если делать программу по развитию электротранспорта на Урале, это могло бы быть как раз здесь реализовано», — цитирует ДИП Левитина. Он подчеркнул, что реализация трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму является одним из примеров качественной реализации проекта по развитию транспорта. Кроме этого, Левитин похвалил власти за завершение строительства Екатеринбургской кольцевой автодороги. Полпред Якушев подчеркнул, что в регионе уделяется много внимания реализации инфраструктурных проектов. Игорь Левитин прибыл в Екатеринбург 31 октября. Он сообщил о намерении встретиться с властями Свердловской области и УрФО, а также посетить чемпионат РФ по дзюдо.

Помощник президента Владимира Путина Игорь Левитин во время встречи с полпредом Владимиром Якушевым и губернатором Евгением Куйвашевым оценил развитие транспорта в Свердловской области и посоветовал регионам УрФО равняться на успехи соседей. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «Я считаю, что Екатеринбург мог бы стать центром, где можно показывать развитие этого направления (пассажирского электротранспорта — прим. URA.RU). И, мне кажется, если делать программу по развитию электротранспорта на Урале, это могло бы быть как раз здесь реализовано», — цитирует ДИП Левитина. Он подчеркнул, что реализация трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму является одним из примеров качественной реализации проекта по развитию транспорта. Кроме этого, Левитин похвалил власти за завершение строительства Екатеринбургской кольцевой автодороги. Полпред Якушев подчеркнул, что в регионе уделяется много внимания реализации инфраструктурных проектов. Игорь Левитин прибыл в Екатеринбург 31 октября. Он сообщил о намерении встретиться с властями Свердловской области и УрФО, а также посетить чемпионат РФ по дзюдо.