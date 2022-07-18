Самая дорогая квартира находится в Новом Уренгое, ее стоимость составляет 30 млн. рублей. Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители ЯНАО готовы платить за элитную недвижимость до 50 млн рублей. По каким критериям отбирается жилье в данном сегменте, рассказали URA.RU в агентстве недвижимости «Этажи».

«В приоритете у покупателей элитного жилья два санузла, большая квадратура кухни, а лучше — совмещенная кухня-гостиная, начиная от 18 до 30 квадратных метров, гладильная комната. Покупатели такой недвижимости рассматривают квартиры со встроенной кухонной техникой, инсталляцией бочка унитаза, гигиеническим душем, современной душевой кабиной, подогревом пола и натяжными потолками», — рассказали корреспонденту URA.RU в риелторской компании «Этажи».

Эксперты уточнили, что к элитной недвижимости, как правило, относятся коттеджи и квартиры в новостройках — не менее четырехкомнатных. Недвижимость в регионе покупают за наличный расчет.

Корреспонденты URA.RU провели собственное расследование и сравнили диапазон цен на недвижимость по городам ЯНАО. Так, самое дорогое жилье оказалось в Салехарде — коттедж, стоимость которого составила 50 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО продают самую дорогую квартиру в доме эконом-класса. В Новом Уренгое в одном из корпусов жилого комплекса «Твой» хозяин квартиры выставил на продажу недвижимость, стоимость которой он оценил в 30 млн рублей.

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