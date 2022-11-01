Медведев: западные страны толкают мир к глобальной войне

01 ноября 2022 в 19:07 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил, что Запад провоцирует мировую войну Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Победа России в конфликте с Украиной позволит не допустить начало мирового конфликта, который провоцирует Запад. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта», — написал Медведев в своем telegram-канале. По словам Медведева, целью Украины при победе является возврат территорий. Это угрожает стране распадом. В таком случае у России будет повод для использования п. 19 основ государственной политики в сфере ядерного сдерживания. «Что это, как не прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия?» — высказался Медведев. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, России не нужен ядерный удар по Украине, в этом нет военного и политического смысла. Президент США Джо Байден задался вопросом, почему Путин все еще говорит об этом, если не планирует использовать ядерное оружие, сообщает RT. Политика Байдена, характеризуемая эскалацией ситуации на Украине, может привести к ядерной войне, сообщил американский журнал The National Interest.

Победа России в конфликте с Украиной позволит не допустить начало мирового конфликта, который провоцирует Запад. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта», — написал Медведев в своем telegram-канале. По словам Медведева, целью Украины при победе является возврат территорий. Это угрожает стране распадом. В таком случае у России будет повод для использования п. 19 основ государственной политики в сфере ядерного сдерживания. «Что это, как не прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия?» — высказался Медведев. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, России не нужен ядерный удар по Украине, в этом нет военного и политического смысла. Президент США Джо Байден задался вопросом, почему Путин все еще говорит об этом, если не планирует использовать ядерное оружие, сообщает RT. Политика Байдена, характеризуемая эскалацией ситуации на Украине, может привести к ядерной войне, сообщил американский журнал The National Interest.