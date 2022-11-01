Свердловские власти отложили выборы в парламент

Довыборы в заксобрание Свердловской области пройдут осенью 2023 года

Довыборы в свердловское заксобрание пройдут осенью 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Довыборы в свердловское заксобрание по Ирбитскому одномандатному округу, которые изначально планировалось провести ближайшей весной, пройдут осенью 2023 года. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в «Единой России», информацию подтвердили в региональном избиркоме.

«В мае [довыборы] провести не получится юридически, по срокам. Поэтому проведем в сентябре. В ближайшее время будет согласование [кандидата], весной пройдет процедура праймериз, потом выдвижение», — поделился статусный свердловский единоросс. Об этом же заявил собеседник, близкий к руководству региона.

В областном избиркоме пояснили URA.RU, что список выборов на 2023 год в данный момент еще не утвержден, но предстоящие довыборы в заксо можно назначить только на 10 сентября — того требует законодательство. «Нет законных оснований проводить голосование раньше», — резюмировали в комиссии.

Сразу два инсайдера во власти уточнили, что на сегодняшний день ни партия, ни глава региона Евгений Куйвашев еще не приняли решение, кто именно пойдет на довыборы. Ранее источники URA.RU утверждали, что в числе возможных кандидатов значатся полковник МВД и советник губернатора Алексей Таврунов (не смог попасть в парламент в 2021 году), экс-директор Ирбитского молочного завода Сергей Суетин и помощник депутата Госдумы Максима Иванова Владимир Афонин.

Место по Ирбитскому округу в заксобрании освободилось после ухода единоросса Виктора Шептия в Совет Федерации. Он стал новым представителем региона, сменив экс-губернатора Эдуарда Росселя. В областном парламенте Шептий проработал 18 лет.