Турция предупредила Украину об озабоченностях России из-за атак на Крым

02 ноября 2022 в 01:44 Размер текста - 17 +

Анкара передала Киеву сведения об озабоченности Москвы из-за атаки в Севастополе 29 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Турция передала Украине сведения об озабоченности России атакой в Севастополе. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. «Мы поделились [с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым] как нашими взглядами, так и озабоченностью господина [министра обороны РФ Сергея] Шойгу», — отметил турецкий министр Акар, передает ТАСС. По его словам, украинские дипломаты сделали соответствующие заявления по этому поводу. Утром 29 октября акватория Севастопольской бухты была атакована украинскими беспилотниками. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку самой массированной с начала спецоперации. После этой атаки Минобороны РФ заявило о приостановке действия соглашений по вывозу зерна из портов Украины.

Турция передала Украине сведения об озабоченности России атакой в Севастополе. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. «Мы поделились [с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым] как нашими взглядами, так и озабоченностью господина [министра обороны РФ Сергея] Шойгу», — отметил турецкий министр Акар, передает ТАСС. По его словам, украинские дипломаты сделали соответствующие заявления по этому поводу. Утром 29 октября акватория Севастопольской бухты была атакована украинскими беспилотниками. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку самой массированной с начала спецоперации. После этой атаки Минобороны РФ заявило о приостановке действия соглашений по вывозу зерна из портов Украины.