Французы поддержали слова Путина о диверсиях на «Северных потоках»

02 ноября 2022 в 06:48 Размер текста - 17 +

Французы нашли виновного в диверсиях на «Северных потоках», о которых ранее говорил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Читатели Le Figaro согласились с выводами России по диверсиям на «Северных потоках». Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что взрывы организовали англосаксы. «Ничего удивительного! Неловкое молчание датских и других следователей стало подтверждением. И потом, задайте себе вопрос: кому выгодно это преступление? Ответ очевиден: англосаксам!» — считает комментатор Mayec. Он уверен, что это дело рук англосаксов. Еще один читатель уверен, что Россия не имеет отношения к диверсии на трубопроводе. «Кто был заинтересован в этом взрыве? Уж точно не русские», — написал frantran. «Удивляет то, что россияне еще могут в чем-то сомневаются, выдвигая это обвинение», — поддержал пользователь под никнеймом comynnes. «Разрушение газопровода было в интересах США, причем Байден прямо высказал пожелание и обещание, чтобы Северный поток не работал», — заявила Esmeralda. По ее словам, американский президент Джо Байден заинтересован в этих диверсиях. «У британцев есть технические возможности. Но все же это ужасное дело, за которое они дорого заплатят», — предположил Gentilhomme Vieille Canaille94. По его мнению, в случае, если британцы имеют к этому теракту отношение, то им это не сойдет с рук. Диверсия на «Северных потоках» произошла в конце сентября. Президент России Владимир Путин назвал взрыв на газопроводе терактом. По его словам, взрывы на «Северных потоках» организовали англосаксы. В частности, Швеция, Германия и Дания организовали расследование, однако впоследствии отказались передавать России его результаты. По информации The Wall Street Journal, немецкие следователи не смогли установить причастных ко взрыву. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели Le Figaro согласились с выводами России по диверсиям на «Северных потоках». Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что взрывы организовали англосаксы. «Ничего удивительного! Неловкое молчание датских и других следователей стало подтверждением. И потом, задайте себе вопрос: кому выгодно это преступление? Ответ очевиден: англосаксам!» — считает комментатор Mayec. Он уверен, что это дело рук англосаксов. Еще один читатель уверен, что Россия не имеет отношения к диверсии на трубопроводе. «Кто был заинтересован в этом взрыве? Уж точно не русские», — написал frantran. «Удивляет то, что россияне еще могут в чем-то сомневаются, выдвигая это обвинение», — поддержал пользователь под никнеймом comynnes. «Разрушение газопровода было в интересах США, причем Байден прямо высказал пожелание и обещание, чтобы Северный поток не работал», — заявила Esmeralda. По ее словам, американский президент Джо Байден заинтересован в этих диверсиях. «У британцев есть технические возможности. Но все же это ужасное дело, за которое они дорого заплатят», — предположил Gentilhomme Vieille Canaille94. По его мнению, в случае, если британцы имеют к этому теракту отношение, то им это не сойдет с рук. Диверсия на «Северных потоках» произошла в конце сентября. Президент России Владимир Путин назвал взрыв на газопроводе терактом. По его словам, взрывы на «Северных потоках» организовали англосаксы. В частности, Швеция, Германия и Дания организовали расследование, однако впоследствии отказались передавать России его результаты. По информации The Wall Street Journal, немецкие следователи не смогли установить причастных ко взрыву.