01 ноября 2022

В Кургане сошел с рельс грузовой поезд. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Железная дорога. Челябинская область, рельсы, железнодорожный состав, шпалы, грузовой поезд, ржд, железная дорога, поезд
ЧП с грузовым поездом произошло ночью 2 ноября (архивное фото) Фото:

Сход железнодорожной платформы грузового поезда в Кургане произошел ночью 2 ноября в ходе отцепки 12 вагонов. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«2 ноября в 03 часа 37 минут в парке „К“ станции Курган при разборке грузового поезда, в ходе отцепки 12 вагонов произошел сход колесной пары платформы с контейнером бытовых вещей, без опрокидывания. Предварительная причина схода — недостаточность тормозного эффекта», — говорится в сообщении. В результате происшествия никто не пострадал, задержек в движении поездов нет.

На месте работает следственно-оперативная группа. Курганская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ночью 1 ноября пассажирский поезд сбил женщину. Машинист пытался избежать наезда, но экстренное торможение не помогло. В результате полученных травм женщина скончалась на месте. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В Кургане сошла часть грузового поездка в ходе отцепки 12 вагонов
Фото:

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Сход железнодорожной платформы грузового поезда в Кургане произошел ночью 2 ноября в ходе отцепки 12 вагонов. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «2 ноября в 03 часа 37 минут в парке „К“ станции Курган при разборке грузового поезда, в ходе отцепки 12 вагонов произошел сход колесной пары платформы с контейнером бытовых вещей, без опрокидывания. Предварительная причина схода — недостаточность тормозного эффекта», — говорится в сообщении. В результате происшествия никто не пострадал, задержек в движении поездов нет. На месте работает следственно-оперативная группа. Курганская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ночью 1 ноября пассажирский поезд сбил женщину. Машинист пытался избежать наезда, но экстренное торможение не помогло. В результате полученных травм женщина скончалась на месте. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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