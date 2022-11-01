В Кургане сошел с рельс грузовой поезд. Фото

02 ноября 2022 в 10:00 Размер текста - 17 +

ЧП с грузовым поездом произошло ночью 2 ноября (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сход железнодорожной платформы грузового поезда в Кургане произошел ночью 2 ноября в ходе отцепки 12 вагонов. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «2 ноября в 03 часа 37 минут в парке „К“ станции Курган при разборке грузового поезда, в ходе отцепки 12 вагонов произошел сход колесной пары платформы с контейнером бытовых вещей, без опрокидывания. Предварительная причина схода — недостаточность тормозного эффекта», — говорится в сообщении. В результате происшествия никто не пострадал, задержек в движении поездов нет. На месте работает следственно-оперативная группа. Курганская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ночью 1 ноября пассажирский поезд сбил женщину. Машинист пытался избежать наезда, но экстренное торможение не помогло. В результате полученных травм женщина скончалась на месте. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. В Кургане сошла часть грузового поездка в ходе отцепки 12 вагонов Фото: Уральская транспортная прокуратура

Сход железнодорожной платформы грузового поезда в Кургане произошел ночью 2 ноября в ходе отцепки 12 вагонов. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «2 ноября в 03 часа 37 минут в парке „К“ станции Курган при разборке грузового поезда, в ходе отцепки 12 вагонов произошел сход колесной пары платформы с контейнером бытовых вещей, без опрокидывания. Предварительная причина схода — недостаточность тормозного эффекта», — говорится в сообщении. В результате происшествия никто не пострадал, задержек в движении поездов нет. На месте работает следственно-оперативная группа. Курганская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ночью 1 ноября пассажирский поезд сбил женщину. Машинист пытался избежать наезда, но экстренное торможение не помогло. В результате полученных травм женщина скончалась на месте. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.