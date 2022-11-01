Сход железнодорожной платформы грузового поезда в Кургане произошел ночью 2 ноября в ходе отцепки 12 вагонов. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.
«2 ноября в 03 часа 37 минут в парке „К“ станции Курган при разборке грузового поезда, в ходе отцепки 12 вагонов произошел сход колесной пары платформы с контейнером бытовых вещей, без опрокидывания. Предварительная причина схода — недостаточность тормозного эффекта», — говорится в сообщении. В результате происшествия никто не пострадал, задержек в движении поездов нет.
На месте работает следственно-оперативная группа. Курганская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ночью 1 ноября пассажирский поезд сбил женщину. Машинист пытался избежать наезда, но экстренное торможение не помогло. В результате полученных травм женщина скончалась на месте. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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