31 октября 2022
30 октября 2022

В Курганской области поезд насмерть сбил женщину

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, рельсы, проход запрещен, железная дорога, поезд, жд пути, вагон поезда
Обстоятельства смертельного ЧП на железной дороге выясняются Фото:

В Курганской области выясняются обстоятельства смерти женщины, которую сбил пассажирский поезд. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«31.10.2022 в 21:52 пассажирским поездом сообщением „Екатеринбург-Курган“ на 216 км. перегона Шадринск-Качусово в Курганской области применено экстренное торможение для предотвращения наезда на человека, шедшего вдоль железнодорожных путей. Машинистом подавались сигналы, но наезда избежать не удалось», — говорится в сообщении.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются, на место ЧП выехала следственно-оперативная группа, — передает транспортная прокуратура.

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В Курганской области выясняются обстоятельства смерти женщины, которую сбил пассажирский поезд. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «31.10.2022 в 21:52 пассажирским поездом сообщением „Екатеринбург-Курган“ на 216 км. перегона Шадринск-Качусово в Курганской области применено экстренное торможение для предотвращения наезда на человека, шедшего вдоль железнодорожных путей. Машинистом подавались сигналы, но наезда избежать не удалось», — говорится в сообщении. От полученных травм женщина скончалась на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются, на место ЧП выехала следственно-оперативная группа, — передает транспортная прокуратура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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