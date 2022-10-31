В Курганской области поезд насмерть сбил женщину

Обстоятельства смертельного ЧП на железной дороге выясняются Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области выясняются обстоятельства смерти женщины, которую сбил пассажирский поезд. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«31.10.2022 в 21:52 пассажирским поездом сообщением „Екатеринбург-Курган“ на 216 км. перегона Шадринск-Качусово в Курганской области применено экстренное торможение для предотвращения наезда на человека, шедшего вдоль железнодорожных путей. Машинистом подавались сигналы, но наезда избежать не удалось», — говорится в сообщении.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются, на место ЧП выехала следственно-оперативная группа, — передает транспортная прокуратура.