The Sun: Россия передвинула свои ракеты ближе к Западу

02 ноября 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

Новым плацдармом для российских ракет станет Беларусь, утверждает The Sun Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Минобороны Великобритании завило, что Россия якобы передвинула гиперзвуковую ракету на расстояние, с которого она может нанести удар по Европе. Об этом сообщило издание The Sun. «По данным британской разведки, смертоносное оружие, которое может быть загружено до 1000 фунтов взрывчатки или ядерной боеголовки, было перемещено ближе к Лондону. Министерство обороны опубликовало разведывательную информацию во вторник с изображением, сделанным 17 октября на аэродроме Мачулищи. Он находится примерно в восьми милях к югу от столицы Беларуси», — сообщается в материале издания. Речь идет о гиперзвуковых ракетах «Кинжал». При полете они достигают скорость в 12 раз выше скорости звука. URA.RU направило официальный запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ракеты такого типа уже применялись при уничтожении подземного склада ВСУ 19 марта. По словам командующего российскими войсками на Украине Сергея Суровикина, «такие ракеты не может сбить ни одна из систем ПВО». Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что при полете такие ракеты невозможно «ни обнаружить, ни перехватить».

Минобороны Великобритании завило, что Россия якобы передвинула гиперзвуковую ракету на расстояние, с которого она может нанести удар по Европе. Об этом сообщило издание The Sun. «По данным британской разведки, смертоносное оружие, которое может быть загружено до 1000 фунтов взрывчатки или ядерной боеголовки, было перемещено ближе к Лондону. Министерство обороны опубликовало разведывательную информацию во вторник с изображением, сделанным 17 октября на аэродроме Мачулищи. Он находится примерно в восьми милях к югу от столицы Беларуси», — сообщается в материале издания. Речь идет о гиперзвуковых ракетах «Кинжал». При полете они достигают скорость в 12 раз выше скорости звука. URA.RU направило официальный запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ракеты такого типа уже применялись при уничтожении подземного склада ВСУ 19 марта. По словам командующего российскими войсками на Украине Сергея Суровикина, «такие ракеты не может сбить ни одна из систем ПВО». Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что при полете такие ракеты невозможно «ни обнаружить, ни перехватить».