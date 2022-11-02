Мобилизованные из Елани обратились к челябинскому депутату Госдумы. Видео

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Виталий Бахметьев подал документы на праймериз. Челябинск, бахметьев виталий
Виталия Бахметьева поблагодарили за оказанную адресную помощь Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованные, проходящие боевое слаживание в Елани, обратились к депутату Госдумы от Челябинской области Виталию Бахметьеву. В своем обращении военнослужащие поблагодарили депутата за оказываемую помощь.

«Хотим выразить слова благодарности Бахметьеву Виталию Викторовичу за помощь мобилизованным. Спасибо вам большое. Помогаете, выручаете нас», — сказали мобилизованные на видео, опубликованном на странице депутата в «ВКонтакте».

Мобилизованные отметили, что та адресная помощь, которую они получили от Бахметьева необходима в данный момент. Сам Бахметьев написал, что груз доставили волонтеры. Поэтому мобилизованные не смогли отблагодарить его лично.

В области во многих муниципалитетах организованы пункты сбора гуманитарной помощи для мобилизованных. Военные, получая груз на передовой, передают всем причастным свою благодарность.

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Мобилизованные, проходящие боевое слаживание в Елани, обратились к депутату Госдумы от Челябинской области Виталию Бахметьеву. В своем обращении военнослужащие поблагодарили депутата за оказываемую помощь. «Хотим выразить слова благодарности Бахметьеву Виталию Викторовичу за помощь мобилизованным. Спасибо вам большое. Помогаете, выручаете нас», — сказали мобилизованные на видео, опубликованном на странице депутата в «ВКонтакте». Мобилизованные отметили, что та адресная помощь, которую они получили от Бахметьева необходима в данный момент. Сам Бахметьев написал, что груз доставили волонтеры. Поэтому мобилизованные не смогли отблагодарить его лично. В области во многих муниципалитетах организованы пункты сбора гуманитарной помощи для мобилизованных. Военные, получая груз на передовой, передают всем причастным свою благодарность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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