Мобилизованные из Елани обратились к челябинскому депутату Госдумы. Видео

02 ноября 2022 в 13:42 Размер текста - 17 +

Виталия Бахметьева поблагодарили за оказанную адресную помощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные, проходящие боевое слаживание в Елани, обратились к депутату Госдумы от Челябинской области Виталию Бахметьеву. В своем обращении военнослужащие поблагодарили депутата за оказываемую помощь. «Хотим выразить слова благодарности Бахметьеву Виталию Викторовичу за помощь мобилизованным. Спасибо вам большое. Помогаете, выручаете нас», — сказали мобилизованные на видео, опубликованном на странице депутата в «ВКонтакте». Мобилизованные отметили, что та адресная помощь, которую они получили от Бахметьева необходима в данный момент. Сам Бахметьев написал, что груз доставили волонтеры. Поэтому мобилизованные не смогли отблагодарить его лично. В области во многих муниципалитетах организованы пункты сбора гуманитарной помощи для мобилизованных. Военные, получая груз на передовой, передают всем причастным свою благодарность.

Мобилизованные, проходящие боевое слаживание в Елани, обратились к депутату Госдумы от Челябинской области Виталию Бахметьеву. В своем обращении военнослужащие поблагодарили депутата за оказываемую помощь. «Хотим выразить слова благодарности Бахметьеву Виталию Викторовичу за помощь мобилизованным. Спасибо вам большое. Помогаете, выручаете нас», — сказали мобилизованные на видео, опубликованном на странице депутата в «ВКонтакте». Мобилизованные отметили, что та адресная помощь, которую они получили от Бахметьева необходима в данный момент. Сам Бахметьев написал, что груз доставили волонтеры. Поэтому мобилизованные не смогли отблагодарить его лично. В области во многих муниципалитетах организованы пункты сбора гуманитарной помощи для мобилизованных. Военные, получая груз на передовой, передают всем причастным свою благодарность.