Пермские мэры будут соревноваться за власть с подчиненными

Окончательное решение будут принимать депутаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На участие в конкурсе по выборам главы объединенного Кудымкара заявилась глава округа Наталья Стоянова и начальник управления по развитию инфраструктуры и ЖКХ Андрей Кылосов. А в Губахинском округе конкуренцию глав Николаю Лазейкину составит его заместитель, начальник управления по решению вопросов Гремячинска Александр Опарин. Об этом URA.RU рассказали источники в территориях.

«В Кудымкаре конкурс состоится 10 ноября. В Губахе — 15 ноября», — рассказал источник. Наталья Стоянова не ответила на звонок корреспондента URA.RU. Известный редакции телефон Николая Лайзейкина был выключен.

Ранее URA.RU сообщало, что в этом году Губаха объединилась с Гремячинском, а Кудымкарский городской округ — с Кудымкарским муниципальным округом. В сентябре здесь прошли выборы в думы объединенных муниципалитетов. Наталье Стояновой гарантировали избрание главой на старте процесса преобразования территории.