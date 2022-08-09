Источник назвал самую сложную территорию на пермских выборах

Полный расклад по региону

10 августа 2022 в 10:44 Размер текста - 17 +

На выборах в сентябре распределят 104 мандата Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае в сентябре будут выбирать думы четырех крупных муниципалитетов. В трех из них выборы проходят так, что их не замечают даже избиратели. Спецоперация на Украине привела к сплоченности общества вокруг власти, чем выбила почву у оппозиции. А рекордная жара не позволяет проводить встречи с жителями и не дает хоть как-то обратить их внимание на местную политику, говорят источники URA.RU в политтусовке края. При этом в одной из территорий все-таки ожидается серьезная борьба. Пермский район — нежданная тишина 3,3 кандидата на мандат В Пермском районе у единороссов стабильные позиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермский район является стратегической территорией. Смена власти здесь сопровождалась политическим конфликтом, и компромиссной фигурой стал бывший сити-менеджер района Владимир Цветов. В политтусовке опасались, что Александр Кузнецов, в 2019 году сформировавший думу полностью из связанных с ним людей, проявит себя и в этой кампании. Но эти слухи не оправдались. Местные элиты после смены власти присягнули новому главе и краевой властям, потому что именно от них, а не от старожила-Кузнецова зависят их мандаты. Что касается оппозиции (Кондратово, Юго-Камск, Кукуштан), то с ними «расторговались» в момент принятия решения об объединении, пообещав, что если они поддержат процесс, то попадут в новый состав думы. Источник в территории рассказывает, что у единороссов здесь стабильные позиции. Две трети мест в думе они получат точно. Подготовку к выборам в районе начали заранее и еще на этапе выдвижения «зачистили» округа, выдвинув там сильных кандидатов. Неожиданности возможны в четырех округах, расположенных в Кондратово. Дело в том, что давние оппоненты Кузнецова, глава местного совета депутатов Андрей Костарев и компания, отказались от услуг предвыборного штаба единороссов и ведут кампанию самостоятельно. А в конкурентах у них — сильные самовыдвиженцы. «Не сказать, что ситуация патовая, но работать есть над чем», — отмечает собеседник в Пермском районе. В округе №13, например, потрепать нервы Андрею Костареву может самовыдвиженец, бывший глава поселения Александр Пересторонин. В 14-м округе конкуренцию кандидату от ЕР может составить представитель ЛДПР Сергей Заякин. Поскольку с оппозицией в этом году удалось договориться (а кое-кто просто неправильно собрал подписи), то кампания проходит ровно. В медийном пространстве присутствуют только единороссы, которые идут на выборы под лозунгом «Время быть вместе». «В непростые времена нельзя заниматься политиканством, сейчас не время для споров. А протест стал очень узким и бессодержательным, оппозиции нечего предложить», — говорит источник в районе. Кандидаты от ЕР используют локальные проблемы в агитации — в Усть-Качке, например, кампания строится вокруг приватизации жилья, которое выдавал курорт, а в Юго-Камске — вокруг местного пруда. Лысьва — промышленная синергия 3,85 кандидата на мандат В Лысьве у оппозиции есть шансы в нескольких округах Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Лысьве в этом году проходят плановые выборы. Глава территории поменялся зимой, поэтому у местных элит нет задачи провести свой пул кандидатов для влияния на это решение. Источник в территории отмечает, что особенностью этой кампании является появление коалиции промышленников вокруг мэра Никиты Федосеева. Это Лысьвенский металлургический завод, завод эмалированной посуды, машиностроители, «Промышленная группа ЛИНРОГ» и ряд других предприятий. Они выдвинулись, в основном, по спискам «Единой России». «Промышленники идут по 11 округам, и они являются кандидатами, согласованными с главой Никитой Федосеевым», — говорит собеседник. Эсеры поборются как минимум за четыре мандата. Хорошие шансы есть у директора ООО «Лысьва-Теплоэнерго» Андрея Кобелева. В 2021 году Кобелев баллотировался в депутаты заксобрания и проиграл всего 635 голосов победившему на выборах Илье Шулькину. Оппонентом Кобелева в округе №7 от «Единой России» является замначальник производственно-технического отдела ООО «Управление ЖКХ-Лысьва» Станислав Орехов. Источники в территории говорят, что Кобелев хорошо знает округ, а избиратели знаю его. Также переизбраться могут действующие депутаты от СР Сергей Смотрин (округ №2) и Сергей Белов (округ №14). Конкурентная борьба идет в округе № 8. Соперником руководителя эсера Павла Тетюева, является зарегистрированный в Московской области топ-менеджер лысьвенского завода «Привод» Павел Алябьев («Единая Россия»). И здесь власти устроит и тот, и другой кандидат в качестве победителя. Коммунисты могут побороться в третьем округе: секретарь месткома КПРФ в Лысьве Светлана Оборина явно окажет сопротивление действующему депутату Игорю Литвинову. ЛДПР в Лысьве особо не старалась. Больше половины выдвинутых кандидатов (10) — из Перми. На себя обращают внимание помощник депутата ЗС Александр Смирнов (округ №15) и гендиректор ООО «Добрый доктор» Оксана Артемьева (округ №16). У них, по крайней мере, есть прописка в Лысьве. Особенностью кампании в Лысьве является позиция «Новых людей». Они закрыли здесь все 20 округов. Но на победу рассчитывать не приходится ни в одном из них. Пока в медийном пространстве активны только единороссы. Они также идут со слоганом «Время быть вместе» и ведут себя довольно активно. Губаха — все решено 3 кандидата на мандат Армен Гарслян сохраняет контроль над ситуацией в Губахе Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Губахе политический вектор традиционно задает местное градообразующее предприятие «Метафракс» вместе с председателем совета директоров компании и депутатом ЗС Арменом Гарсляном. Как таковой борьбы здесь нет. Из «веселого» — только коммунисты. Они то кандидата-члена ЕР выдвинут, то сомнительную агитацию разместят, то подарки избирателям дарят. Небольшой скандал, связанный с коммунистами, случился также в связи с выдвижением в их рядах сотрудников еще одного местного завода, «Губахинский кокс». Но глобально испортить результат они не способны. Тут, скорее, история про недостаточную работу с кадрами на самом предприятии. Рассчитывать на результат коммунистам тут не приходится. У эсеров из девяти кандидатов четверо прописаны в Кизеле, а один — из Перми. ЛДПР тоже выдвинула формальных кандидатов. Единороссы идут под лозунгом «Поддержать людей! Сохранить стабильность!» Кудымкар — все против всех 3,84 кандидата на мандат В Кудымкаре, где город и район объединились в единый округ, на старте процесса была достигнута договоренность: главой остается мэр Кудымкара Наталья Стоянова, председателем думы — районный спикер, сын депутата ЗС Алексея Петрова Михаил Петров. Было решено, что кандидатов по городу выдвигает и ведет Стоянова, по району — Петровы. Стояновой якобы помогает еще один депутат ЗС от территории, Вагаршак Сарксян. Вместе с тем, говорят источники в Кудымкаре, Петровы для подстраховки выставили своих кандидатов и в городе. Они объясняют это печальным опытом Петрова-старшего на выборах 2016 года, когда он проиграл праймериз. В округе №1 близким к нему, и при этом сильным кандидатом, считается выдвинутая от ЛДПР главная медсестра местной больницы Анна Давыдова. Племянником Петрова-старшего якобы является предприниматель Сергея Тараканова, который под флагом ЛДПР будет бороться с действующим городским депутатом Валентином Лесниковым в округе №3. Перспективы единороссов в Кудымкаре туманны Фото: Владимир Андреев © URA.RU С Сарксяном в Кудымкаре связывают трех кандидатов. Это директор ООО «Альянс» Константин Брагин (округ №1), педагог-психолог ГБПОУ «Кудымкарский лесотехнический техникум» Ксения Мизева (округ №2), прописанный в Удмуртии предприниматель Саркис Маркарян (округ №4). Все — самовыдвиженцы. Брагин и Маркарян составят конкуренцию действующим депутатам от ЕР Леониду Мальцеву и Дмитрию Чугаеву, Мизева — предпринимателю Константину Гуляеву. «И они не просто „прогуляться“, а намерены побеждать», — говорит собеседник в Кудымкаре. По понятным причинам — все против всех — единого слогана у кудымкарских единороссов нет. В пятом округе источники в территории называют сильными сразу трех кандидатов. Это городской депутат Мария Бекасова (ЕР), ее бывшая помощница, школьный бухгалтер, Людмила Зубова (КПРФ), инженер пожарной службы Алексей Никулин (СР). Достойные соперники у единороссов есть также в шестом и седьмом округе, а также в 14-м и 17-м округах. В округе №20 конкуренция могла бы быть, но бывший районный спикер Алексей Плотников, который выдвинул здесь свою кандидатуру, не смог грамотно собрать подписи и потому получил отказ в регистрации. Михаил Петров, главный претендент на пост председателя, баллотируется по округу №25. Мнения источников по поводу его перспектив расходятся. Одни говорят, что он изберется депутатом без особых проблем. Другие пророчат борьбу с эсером Сергеем Канюковым. Также оттянуть голоса может однофамилец от КПРФ. Текущая кампания в Пермском крае отличается тем, что в повестке нет никаких идей, касающихся развития той или иной территории, отмечает политтехнолог Алексей Чусовитин. «Мы не видим фактически никаких новых идей с точки зрения развития муниципалитетов. К этому привели реформа по объединению муниципалитетов, дополнительный контроль над главами, встраивание депутатов в региональную вертикаль», — объясняет он. Низкий интерес кандидатов к выборам он объясняет также тем, что в регионе очевидно сломался карьерный лифт. И муниципальные депутаты смирились с тем, что им никогда не преодолеть свой стеклянный потолок и не выйти на региональный уровень. «Раньше муниципальные кампании всегда проходили под эгидой региональных „пауков“, которые этими кампаниями пытались управлять. Была фронда, которая делала большую региональную политику, используя муниципальные выборы. Сейчас даже городских сумасшедших не стало. Нет амбиций. Отсюда вывод: региональная политика никому не интересна. Политические акторы не хотят делать большую политику и начинать проекты», — заключил Чусовитин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае в сентябре будут выбирать думы четырех крупных муниципалитетов. В трех из них выборы проходят так, что их не замечают даже избиратели. Спецоперация на Украине привела к сплоченности общества вокруг власти, чем выбила почву у оппозиции. А рекордная жара не позволяет проводить встречи с жителями и не дает хоть как-то обратить их внимание на местную политику, говорят источники URA.RU в политтусовке края. При этом в одной из территорий все-таки ожидается серьезная борьба. Пермский район — нежданная тишина 3,3 кандидата на мандат Пермский район является стратегической территорией. Смена власти здесь сопровождалась политическим конфликтом, и компромиссной фигурой стал бывший сити-менеджер района Владимир Цветов. В политтусовке опасались, что Александр Кузнецов, в 2019 году сформировавший думу полностью из связанных с ним людей, проявит себя и в этой кампании. Но эти слухи не оправдались. Местные элиты после смены власти присягнули новому главе и краевой властям, потому что именно от них, а не от старожила-Кузнецова зависят их мандаты. Что касается оппозиции (Кондратово, Юго-Камск, Кукуштан), то с ними «расторговались» в момент принятия решения об объединении, пообещав, что если они поддержат процесс, то попадут в новый состав думы. Источник в территории рассказывает, что у единороссов здесь стабильные позиции. Две трети мест в думе они получат точно. Подготовку к выборам в районе начали заранее и еще на этапе выдвижения «зачистили» округа, выдвинув там сильных кандидатов. Неожиданности возможны в четырех округах, расположенных в Кондратово. Дело в том, что давние оппоненты Кузнецова, глава местного совета депутатов Андрей Костарев и компания, отказались от услуг предвыборного штаба единороссов и ведут кампанию самостоятельно. А в конкурентах у них — сильные самовыдвиженцы. «Не сказать, что ситуация патовая, но работать есть над чем», — отмечает собеседник в Пермском районе. В округе №13, например, потрепать нервы Андрею Костареву может самовыдвиженец, бывший глава поселения Александр Пересторонин. В 14-м округе конкуренцию кандидату от ЕР может составить представитель ЛДПР Сергей Заякин. Поскольку с оппозицией в этом году удалось договориться (а кое-кто просто неправильно собрал подписи), то кампания проходит ровно. В медийном пространстве присутствуют только единороссы, которые идут на выборы под лозунгом «Время быть вместе». «В непростые времена нельзя заниматься политиканством, сейчас не время для споров. А протест стал очень узким и бессодержательным, оппозиции нечего предложить», — говорит источник в районе. Кандидаты от ЕР используют локальные проблемы в агитации — в Усть-Качке, например, кампания строится вокруг приватизации жилья, которое выдавал курорт, а в Юго-Камске — вокруг местного пруда. Лысьва — промышленная синергия 3,85 кандидата на мандат В Лысьве в этом году проходят плановые выборы. Глава территории поменялся зимой, поэтому у местных элит нет задачи провести свой пул кандидатов для влияния на это решение. Источник в территории отмечает, что особенностью этой кампании является появление коалиции промышленников вокруг мэра Никиты Федосеева. Это Лысьвенский металлургический завод, завод эмалированной посуды, машиностроители, «Промышленная группа ЛИНРОГ» и ряд других предприятий. Они выдвинулись, в основном, по спискам «Единой России». «Промышленники идут по 11 округам, и они являются кандидатами, согласованными с главой Никитой Федосеевым», — говорит собеседник. Эсеры поборются как минимум за четыре мандата. Хорошие шансы есть у директора ООО «Лысьва-Теплоэнерго» Андрея Кобелева. В 2021 году Кобелев баллотировался в депутаты заксобрания и проиграл всего 635 голосов победившему на выборах Илье Шулькину. Оппонентом Кобелева в округе №7 от «Единой России» является замначальник производственно-технического отдела ООО «Управление ЖКХ-Лысьва» Станислав Орехов. Источники в территории говорят, что Кобелев хорошо знает округ, а избиратели знаю его. Также переизбраться могут действующие депутаты от СР Сергей Смотрин (округ №2) и Сергей Белов (округ №14). Конкурентная борьба идет в округе № 8. Соперником руководителя эсера Павла Тетюева, является зарегистрированный в Московской области топ-менеджер лысьвенского завода «Привод» Павел Алябьев («Единая Россия»). И здесь власти устроит и тот, и другой кандидат в качестве победителя. Коммунисты могут побороться в третьем округе: секретарь месткома КПРФ в Лысьве Светлана Оборина явно окажет сопротивление действующему депутату Игорю Литвинову. ЛДПР в Лысьве особо не старалась. Больше половины выдвинутых кандидатов (10) — из Перми. На себя обращают внимание помощник депутата ЗС Александр Смирнов (округ №15) и гендиректор ООО «Добрый доктор» Оксана Артемьева (округ №16). У них, по крайней мере, есть прописка в Лысьве. Особенностью кампании в Лысьве является позиция «Новых людей». Они закрыли здесь все 20 округов. Но на победу рассчитывать не приходится ни в одном из них. Пока в медийном пространстве активны только единороссы. Они также идут со слоганом «Время быть вместе» и ведут себя довольно активно. Губаха — все решено 3 кандидата на мандат В Губахе политический вектор традиционно задает местное градообразующее предприятие «Метафракс» вместе с председателем совета директоров компании и депутатом ЗС Арменом Гарсляном. Как таковой борьбы здесь нет. Из «веселого» — только коммунисты. Они то кандидата-члена ЕР выдвинут, то сомнительную агитацию разместят, то подарки избирателям дарят. Небольшой скандал, связанный с коммунистами, случился также в связи с выдвижением в их рядах сотрудников еще одного местного завода, «Губахинский кокс». Но глобально испортить результат они не способны. Тут, скорее, история про недостаточную работу с кадрами на самом предприятии. Рассчитывать на результат коммунистам тут не приходится. У эсеров из девяти кандидатов четверо прописаны в Кизеле, а один — из Перми. ЛДПР тоже выдвинула формальных кандидатов. Единороссы идут под лозунгом «Поддержать людей! Сохранить стабильность!» Кудымкар — все против всех 3,84 кандидата на мандат В Кудымкаре, где город и район объединились в единый округ, на старте процесса была достигнута договоренность: главой остается мэр Кудымкара Наталья Стоянова, председателем думы — районный спикер, сын депутата ЗС Алексея Петрова Михаил Петров. Было решено, что кандидатов по городу выдвигает и ведет Стоянова, по району — Петровы. Стояновой якобы помогает еще один депутат ЗС от территории, Вагаршак Сарксян. Вместе с тем, говорят источники в Кудымкаре, Петровы для подстраховки выставили своих кандидатов и в городе. Они объясняют это печальным опытом Петрова-старшего на выборах 2016 года, когда он проиграл праймериз. В округе №1 близким к нему, и при этом сильным кандидатом, считается выдвинутая от ЛДПР главная медсестра местной больницы Анна Давыдова. Племянником Петрова-старшего якобы является предприниматель Сергея Тараканова, который под флагом ЛДПР будет бороться с действующим городским депутатом Валентином Лесниковым в округе №3. С Сарксяном в Кудымкаре связывают трех кандидатов. Это директор ООО «Альянс» Константин Брагин (округ №1), педагог-психолог ГБПОУ «Кудымкарский лесотехнический техникум» Ксения Мизева (округ №2), прописанный в Удмуртии предприниматель Саркис Маркарян (округ №4). Все — самовыдвиженцы. Брагин и Маркарян составят конкуренцию действующим депутатам от ЕР Леониду Мальцеву и Дмитрию Чугаеву, Мизева — предпринимателю Константину Гуляеву. «И они не просто „прогуляться“, а намерены побеждать», — говорит собеседник в Кудымкаре. По понятным причинам — все против всех — единого слогана у кудымкарских единороссов нет. В пятом округе источники в территории называют сильными сразу трех кандидатов. Это городской депутат Мария Бекасова (ЕР), ее бывшая помощница, школьный бухгалтер, Людмила Зубова (КПРФ), инженер пожарной службы Алексей Никулин (СР). Достойные соперники у единороссов есть также в шестом и седьмом округе, а также в 14-м и 17-м округах. В округе №20 конкуренция могла бы быть, но бывший районный спикер Алексей Плотников, который выдвинул здесь свою кандидатуру, не смог грамотно собрать подписи и потому получил отказ в регистрации. Михаил Петров, главный претендент на пост председателя, баллотируется по округу №25. Мнения источников по поводу его перспектив расходятся. Одни говорят, что он изберется депутатом без особых проблем. Другие пророчат борьбу с эсером Сергеем Канюковым. Также оттянуть голоса может однофамилец от КПРФ. Текущая кампания в Пермском крае отличается тем, что в повестке нет никаких идей, касающихся развития той или иной территории, отмечает политтехнолог Алексей Чусовитин. «Мы не видим фактически никаких новых идей с точки зрения развития муниципалитетов. К этому привели реформа по объединению муниципалитетов, дополнительный контроль над главами, встраивание депутатов в региональную вертикаль», — объясняет он. Низкий интерес кандидатов к выборам он объясняет также тем, что в регионе очевидно сломался карьерный лифт. И муниципальные депутаты смирились с тем, что им никогда не преодолеть свой стеклянный потолок и не выйти на региональный уровень. «Раньше муниципальные кампании всегда проходили под эгидой региональных „пауков“, которые этими кампаниями пытались управлять. Была фронда, которая делала большую региональную политику, используя муниципальные выборы. Сейчас даже городских сумасшедших не стало. Нет амбиций. Отсюда вывод: региональная политика никому не интересна. Политические акторы не хотят делать большую политику и начинать проекты», — заключил Чусовитин.