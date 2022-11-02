Кадыров придумал Зеленскому новую должность после завершения СВО

Кадыров заявил, что после СВО Зеленский станет дворником в Грозном

02 ноября 2022 в 22:56 Размер текста - 17 +

Кадыров заявил, что после завершения спецоперации Зеленский будет работать дворником Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После окончания спецоперации президент Украины Владимир Зеленский будет «главным уборщиком на проспекте Путина». Такую должность президенту Украины придумал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Скоро мы уничтожим этот сатанизм, фашизм, Зеленского привезем в Грозный и назначим старшим на проспекте Путина. Он будет главным уборщиком, будет чистить проспект днем и ночью. Я ему должность придумал», — сказал Кадыров в голосовом сообщении, которое он опубликовал в своем telegram-канале. Ранее глава Чеченской республики назвал Зеленского «гласом западного сатанизма». По мнению Кадырова, президент Украины «жертвует украинцами ради своего кресла». Глава Чечни также заявлял, что российская армия в ходе спецоперации переходит в наступление.

После окончания спецоперации президент Украины Владимир Зеленский будет «главным уборщиком на проспекте Путина». Такую должность президенту Украины придумал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Скоро мы уничтожим этот сатанизм, фашизм, Зеленского привезем в Грозный и назначим старшим на проспекте Путина. Он будет главным уборщиком, будет чистить проспект днем и ночью. Я ему должность придумал», — сказал Кадыров в голосовом сообщении, которое он опубликовал в своем telegram-канале. Ранее глава Чеченской республики назвал Зеленского «гласом западного сатанизма». По мнению Кадырова, президент Украины «жертвует украинцами ради своего кресла». Глава Чечни также заявлял, что российская армия в ходе спецоперации переходит в наступление.