Зеленский поблагодарил Эрдогана за оказанное влияние на Путина

Зеленский поблагодарил Эрдогана за сохранение зерновой сделки
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку Украины Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за оказание содействия в возобновлении зерновой сделки. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Во время телефонного разговора с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поблагодарил за активное участие в сохранении „зерновой соглашения“, а также за мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — написал Зеленский. Также он отметил, что в ходе разговора с турецким лидером были затронуты темы по возвращению украинских пленных и политзаключенных. По словам Зеленского, в этом вопросе «для нас также важна поддержка Турции».

2 ноября Россия возобновила участие в зерновой сделке после получения от Украины необходимых гарантии безопасности. Руденко также подтвердил получение от Украины четких гарантий того, что атака, подобная произошедшей в Черном море, не повторится, передает RT. МИД РФ раскрыл детали о возвращении России в зерновую сделку.

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за оказание содействия в возобновлении зерновой сделки. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Во время телефонного разговора с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поблагодарил за активное участие в сохранении „зерновой соглашения“, а также за мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — написал Зеленский. Также он отметил, что в ходе разговора с турецким лидером были затронуты темы по возвращению украинских пленных и политзаключенных. По словам Зеленского, в этом вопросе «для нас также важна поддержка Турции». 2 ноября Россия возобновила участие в зерновой сделке после получения от Украины необходимых гарантии безопасности. Руденко также подтвердил получение от Украины четких гарантий того, что атака, подобная произошедшей в Черном море, не повторится, передает RT. МИД РФ раскрыл детали о возвращении России в зерновую сделку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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