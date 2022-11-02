Зеленский поблагодарил Эрдогана за оказанное влияние на Путина

Зеленский поблагодарил Эрдогана за сохранение зерновой сделки

02 ноября 2022 в 23:14 Размер текста - 17 +

Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за оказание содействия в возобновлении зерновой сделки. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Во время телефонного разговора с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поблагодарил за активное участие в сохранении „зерновой соглашения“, а также за мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — написал Зеленский. Также он отметил, что в ходе разговора с турецким лидером были затронуты темы по возвращению украинских пленных и политзаключенных. По словам Зеленского, в этом вопросе «для нас также важна поддержка Турции». 2 ноября Россия возобновила участие в зерновой сделке после получения от Украины необходимых гарантии безопасности. Руденко также подтвердил получение от Украины четких гарантий того, что атака, подобная произошедшей в Черном море, не повторится, передает RT. МИД РФ раскрыл детали о возвращении России в зерновую сделку.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за оказание содействия в возобновлении зерновой сделки. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Во время телефонного разговора с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поблагодарил за активное участие в сохранении „зерновой соглашения“, а также за мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — написал Зеленский. Также он отметил, что в ходе разговора с турецким лидером были затронуты темы по возвращению украинских пленных и политзаключенных. По словам Зеленского, в этом вопросе «для нас также важна поддержка Турции». 2 ноября Россия возобновила участие в зерновой сделке после получения от Украины необходимых гарантии безопасности. Руденко также подтвердил получение от Украины четких гарантий того, что атака, подобная произошедшей в Черном море, не повторится, передает RT. МИД РФ раскрыл детали о возвращении России в зерновую сделку.