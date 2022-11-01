Путин назвал условия для возвращения России в зерновую сделку

Путин: Россия вернется в зерновую сделку при условии расследования теракта в Севастополе

01 ноября 2022 в 21:37 Размер текста - 17 +

Путин требует детального расследования теракта в Севастополе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Россия может вернуться в зерновую сделку, если будет проведено детальное расследование нападения на корабли Черноморского флота в Севастополе, а Киев даст твердые гарантии о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Владимир Путин информировал о причинах принятого Россией решения приостановить действие сделки… Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента и получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей. Только после этого можно говорить о возобновлении работы в рамках «Черноморской инициативы», — сообщает пресс-служба Кремля. Новость по теме Что такое зерновая сделка России и Украины Путин напомнил, что не выполняется и другая часть стамбульских договоренностей: по разблокировке экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Кроме того, заявил президент РФ, большая часть продовольствия, вывезенного по гуманитарному коридору, не дошла до нуждающихся стран. Он отметил, что Россия готова безвозмездно поставить в Африку зерно и удобрения. Россия вышла из зерновой сделки 29 октября, после теракта, совершенного украинской стороной в отношении кораблей Черноморского флота, обеспечивавших безопасность гуманитарного коридора. В связи с этим 2 ноября вывоз зерна по гуманитарному коридору будет временно остановлен.

Россия может вернуться в зерновую сделку, если будет проведено детальное расследование нападения на корабли Черноморского флота в Севастополе, а Киев даст твердые гарантии о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Владимир Путин информировал о причинах принятого Россией решения приостановить действие сделки… Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента и получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей. Только после этого можно говорить о возобновлении работы в рамках «Черноморской инициативы», — сообщает пресс-служба Кремля. Путин напомнил, что не выполняется и другая часть стамбульских договоренностей: по разблокировке экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Кроме того, заявил президент РФ, большая часть продовольствия, вывезенного по гуманитарному коридору, не дошла до нуждающихся стран. Он отметил, что Россия готова безвозмездно поставить в Африку зерно и удобрения. Россия вышла из зерновой сделки 29 октября, после теракта, совершенного украинской стороной в отношении кораблей Черноморского флота, обеспечивавших безопасность гуманитарного коридора. В связи с этим 2 ноября вывоз зерна по гуманитарному коридору будет временно остановлен.