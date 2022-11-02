МИД РФ раскрыл детали о возвращении России в зерновую сделку

Замглавы МИД РФ: Россия продлит участие в зерновой сделке, если она будет реализована в полном объеме

02 ноября 2022 в 19:20 Размер текста - 17 +

По словам Руденко, в реализации зерновой сделки на данный момент есть диспропорции Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Главный фактор для продления Россией участия в зерновой сделке — ее реализация в полном объеме. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. «Что касается решения вопроса о продлении, то это отдельная тема, по которой будет приниматься решение с учетом всех сопутствующих факторов. И главный из них это то, чтобы та сделка, которая была заключена с ООН, Турцией и Украиной, реализовывалась в полном объеме: и российская, и украинская часть», — сказал Руденко в ходе общения с журналистами. Его слова передает ТАСС. Замглавы МИД РФ также отметил наличие диспропорции в реализации сделки на данный момент. По его словам, российская часть по вывозу российского зерна, продовольствия и удобрений «реализуется из рук вон плохо». «Это будем учитывать», — подчеркнул Руденко. Новость по теме Что такое зерновая сделка России и Украины 29 октября Россия вышла из участия в зерновой сделке. Это произошло после атаки ВСУ российских кораблей Черноморского флота в Севастополе. 2 ноября Россия возобновила участие в зерновой сделке после получения от Украины необходимых гарантии безопасности. Руденко также подтвердил получение от Украины четких гарантий того, что атака, подобная произошедшей в Черном море, не повторится, передает RT.

Главный фактор для продления Россией участия в зерновой сделке — ее реализация в полном объеме. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. «Что касается решения вопроса о продлении, то это отдельная тема, по которой будет приниматься решение с учетом всех сопутствующих факторов. И главный из них это то, чтобы та сделка, которая была заключена с ООН, Турцией и Украиной, реализовывалась в полном объеме: и российская, и украинская часть», — сказал Руденко в ходе общения с журналистами. Его слова передает ТАСС. Замглавы МИД РФ также отметил наличие диспропорции в реализации сделки на данный момент. По его словам, российская часть по вывозу российского зерна, продовольствия и удобрений «реализуется из рук вон плохо». «Это будем учитывать», — подчеркнул Руденко. 29 октября Россия вышла из участия в зерновой сделке. Это произошло после атаки ВСУ российских кораблей Черноморского флота в Севастополе. 2 ноября Россия возобновила участие в зерновой сделке после получения от Украины необходимых гарантии безопасности. Руденко также подтвердил получение от Украины четких гарантий того, что атака, подобная произошедшей в Черном море, не повторится, передает RT.