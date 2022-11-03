Полпред Якушев назвал главную опасность критики армии России

Полпред президента в УрФО: излишняя критика мешает российской армии

03 ноября 2022 в 20:53 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев призвал с пониманием отнестись к российской армии Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Излишняя критика в адрес российской армии не идет на пользу боеготовности солдат и может помешать выполнению задач спецоперации на Украине. Об этом заявил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев на встрече с руководителями волонтерских организаций, передает корреспондент URA.RU. «Когда мы начинаем очень серьезно критиковать нашу армию, армия от этого сильнее не становится. А мы хотим, чтобы наша армия была сильной. Хотим добиться результата. Те задачи, которые решают сегодня наши Вооруженные силы, очень непростые. Мы становимся сильнее, только когда мы вместе. А когда мы друг друга начинаем критиковать, кто что делает плохо, это точно нас сильнее не делает», — обратился Якушев к участникам встречи. Вместе с тем полпред признал, что указывать на ошибки и проблемы войск тоже необходимо. Например, недочеты в начале мобилизации, подчеркнул Якушев, он видел своими глазами, когда объезжал воинские части. «Но Центральный военный округ реагирует на все замечания и вопросы. И делает очень много, — акцентировал полпред. — Поэтому давайте их в этом вопросе поддержим». Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее цель — спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик от агрессии ВСУ. 21 сентября в стране объявили частичную мобилизацию, она завершилась 28 октября. В общей сложности на службу призвали около 300 тысяч резервистов.

Излишняя критика в адрес российской армии не идет на пользу боеготовности солдат и может помешать выполнению задач спецоперации на Украине. Об этом заявил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев на встрече с руководителями волонтерских организаций, передает корреспондент URA.RU. «Когда мы начинаем очень серьезно критиковать нашу армию, армия от этого сильнее не становится. А мы хотим, чтобы наша армия была сильной. Хотим добиться результата. Те задачи, которые решают сегодня наши Вооруженные силы, очень непростые. Мы становимся сильнее, только когда мы вместе. А когда мы друг друга начинаем критиковать, кто что делает плохо, это точно нас сильнее не делает», — обратился Якушев к участникам встречи. Вместе с тем полпред признал, что указывать на ошибки и проблемы войск тоже необходимо. Например, недочеты в начале мобилизации, подчеркнул Якушев, он видел своими глазами, когда объезжал воинские части. «Но Центральный военный округ реагирует на все замечания и вопросы. И делает очень много, — акцентировал полпред. — Поэтому давайте их в этом вопросе поддержим». Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее цель — спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик от агрессии ВСУ. 21 сентября в стране объявили частичную мобилизацию, она завершилась 28 октября. В общей сложности на службу призвали около 300 тысяч резервистов.