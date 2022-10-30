Генералу Лапину нашли замену, войска РФ продвинулись вглубь обороны ВСУ: главное к вечеру 30 октября

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Вооруженные силы РФ отбросили войска ВСУ на исходные позиции Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вместо генерала-полковника, Героя России Александра Лапина руководить группировкой «Центр» в зоне спецоперации будет генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Вооруженные силы РФ продвинулись вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 30 октября.

  • Во время отпуска генерала Лапина его будет заменять генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Сам Лапин находился на передовой с самого начала спецоперации и с 29 октября ушел в отпуск.
  • ВС РФ продвинулись вглубь обороны ВСУ более чем на три километра. Они вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики (ДНР).
  • Власти Херсона объявили о подготовке большого наступления ВСУ на регион. По словам замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, Украина стягивает свои войска с большим количеством наемников.
  • Удар по кораблям российского флота в Севастополе был нанесен украинскими войсками. Таким образом, Украина продемонстрировала «новые возможности» своего вооружения.
  • Украинский беспилотник был запущен с борта гражданского суда. Военные РФ подняли его обломки.
  • В Кремле уточнили, что решающий голос о переговорах по украинскому конфликту стоит за Вашингтоном. С президентом Украины же «говорить не о чем».
  • Войска РФ отбросили украинских солдат на исходные позиции. Это произошло на Купянском и Николаево-Криворожском направлениях.
  • Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил охоту в зоне СВО. По его словам, охота будет направлена на американскую дивизию.
  • Президент Украины Владимир Зеленский наживается на продаже западного вооружения. С таким заявлением выступил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля. Ее целью является помощь мирному населению Донбасса, а также демилитаризация и денацификация страны.

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Вместо генерала-полковника, Героя России Александра Лапина руководить группировкой «Центр» в зоне спецоперации будет генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Вооруженные силы РФ продвинулись вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 30 октября. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля. Ее целью является помощь мирному населению Донбасса, а также демилитаризация и денацификация страны.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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