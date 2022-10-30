Генерал Лапин прилетел в Екатеринбург на фоне слухов об отставке

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100-летие создания Приволжского и Уральского военных округов на площади Советской Армии. Екатеринбург, лапин александр
По словам одного из источников, Александр Лапин вернется к оперативному командованию «Центром» к концу ноября (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин, возглавляющий группировку «Центр» в зоне спецоперации РФ на Украине, проводит отпуск в Екатеринбурге, где находится штаб ЦВО. Об этом URA.RU рассказали два источника в Минобороны. По словам одного из них, генерал остается в должности.

«Генерал прилетел [в Екатеринбург] вчера. Все три недели будет в городе», — поделился первый источник. «Приказа об увольнении [Лапина] нет», — добавил второй собеседник, также знакомый с планами военачальника.

В пресс-службе ЦВО корреспонденту пока не ответили на запрос, отправленный накануне, — когда появились сообщения о снятии Лапина с должности командующего группировкой «Центр». Их распространил ряд крупных telegram-каналов, ведущих оперативные военные сводки. Позднее об отставке Лапина написал РБК со ссылкой на источник.

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Источник: генерал Лапин взял трехнедельный отпуск

Собеседник URA.RU в Минобороны при этом заявил, что Лапин, с первых дней спецоперации находящийся на передовой, взял трехнедельный отпуск. И предполагается, что две из этих трех недель генерал потратит на то, чтобы поправить здоровье. Второй источник агентства при этом говорил, что, по его данным, рапорт Лапиным все же написан, и к командованию «Центром» он не вернется. «Рапорт действительно написан, но это рапорт как раз на отпуск», — комментировал третий собеседник.

Как писало URA.RU, в июле президент РФ Владимир Путин наградил Лапина званием Героя России за участие в освобождении Луганской народной республики. В последние недели генерал руководит обороной города Сватово. В октябре он дважды (1-го и 27 октября) попадал под публичную критику со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. Символично, что одним из первых СМИ, заявивших об отставке Лапина, стала ЧГТРК «Грозный» — без указания на источник неофициальной информации.

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Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин, возглавляющий группировку «Центр» в зоне спецоперации РФ на Украине, проводит отпуск в Екатеринбурге, где находится штаб ЦВО. Об этом URA.RU рассказали два источника в Минобороны. По словам одного из них, генерал остается в должности. «Генерал прилетел [в Екатеринбург] вчера. Все три недели будет в городе», — поделился первый источник. «Приказа об увольнении [Лапина] нет», — добавил второй собеседник, также знакомый с планами военачальника. В пресс-службе ЦВО корреспонденту пока не ответили на запрос, отправленный накануне, — когда появились сообщения о снятии Лапина с должности командующего группировкой «Центр». Их распространил ряд крупных telegram-каналов, ведущих оперативные военные сводки. Позднее об отставке Лапина написал РБК со ссылкой на источник. Собеседник URA.RU в Минобороны при этом заявил, что Лапин, с первых дней спецоперации находящийся на передовой, взял трехнедельный отпуск. И предполагается, что две из этих трех недель генерал потратит на то, чтобы поправить здоровье. Второй источник агентства при этом говорил, что, по его данным, рапорт Лапиным все же написан, и к командованию «Центром» он не вернется. «Рапорт действительно написан, но это рапорт как раз на отпуск», — комментировал третий собеседник. Как писало URA.RU, в июле президент РФ Владимир Путин наградил Лапина званием Героя России за участие в освобождении Луганской народной республики. В последние недели генерал руководит обороной города Сватово. В октябре он дважды (1-го и 27 октября) попадал под публичную критику со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. Символично, что одним из первых СМИ, заявивших об отставке Лапина, стала ЧГТРК «Грозный» — без указания на источник неофициальной информации.
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