Муфтий ЛНР: мобилизованные уголовники должны смывать вину кровью

03 ноября 2022 в 21:03 Размер текста - 17 +

Россиян, судимых за тяжкие преступления, разрешили мобилизовать Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизация для участия в спецоперации на Украине поможет осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления искупить свои деяния кровью. На передовой такие мобилизованные могли бы выносить с поля боя раненых или хоронить брошенных Украиной погибших, рассказал URA.RU муфтий Луганской народной республики Эльдар хазрат Гамбаров. «Это решение (отмена Госдумой РФ запрета на мобилизацию граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления — ред.) дает шанс каждому человеку исправить свое положение в обществе и доказать самому себе, что он не полный отстой, что у него есть шанс на исправление и государство дает ему на это право, — заявил Гамбаров. — Поэтому я поддерживаю такое решение, принятое Госдумой РФ. Каждый человек имеет право на исправление своих дел, на искупление кровью. Здесь же не игра в пинг-понг, идут реальные боевые действия. Поставлена реальная задача быстро очистить эту землю православных людей от фашистов, нацистов, сатанистов». Муфтий считает, что бывших уголовников нужно направлять на передовую. «Этих людей, в соответствии с их [военными] специальностями, лучше отправлять на передовую, — отметил священнослужитель. — Они должны в первых рядах, а не в каптерках и на складах, доказывать, что они патриоты и изменились в лучшую сторону. Даже если они не обладают какой-то [военной] специальностью, они могут помогать вытаскивать раненых, хоронить погибших [солдат ВСУ], которых бросает та сторона, то есть выполнять такие работы, которые сейчас вынуждены выполнять штурмовые отряды». По его мнению, решать, кого из уголовников допускать к оружию, должны квалифицированные специалисты, в том числе психологи. Однако Гамбаров не опасается, что оружие попадет в руки преступников. «По большому счету, ножик, которым мы режем хлеб — тоже оружие, — отметил он. — Мы не можем всех стричь под одну гребенку. Одни встали на путь исправления, другие могут не встать. Настоящие специалисты, психологи, те же следователи, должны по разговору с человеком определять, готов ли он к выполнению боевых задач и куда его распределять». Частичная мобилизация была объявлена в России президентов Владимиром Путиным 21 сентября. Госдума РФ 26 октября приняла во втором чтении поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации», отменяющие запрет на мобилизацию резервистов с непогашенной судимостью за тяжкие преступления. Президент Владимир Путин 1 ноября завил, что частичная мобилизация завершена.

Мобилизация для участия в спецоперации на Украине поможет осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления искупить свои деяния кровью. На передовой такие мобилизованные могли бы выносить с поля боя раненых или хоронить брошенных Украиной погибших, рассказал URA.RU муфтий Луганской народной республики Эльдар хазрат Гамбаров. «Это решение (отмена Госдумой РФ запрета на мобилизацию граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления — ред.) дает шанс каждому человеку исправить свое положение в обществе и доказать самому себе, что он не полный отстой, что у него есть шанс на исправление и государство дает ему на это право, — заявил Гамбаров. — Поэтому я поддерживаю такое решение, принятое Госдумой РФ. Каждый человек имеет право на исправление своих дел, на искупление кровью. Здесь же не игра в пинг-понг, идут реальные боевые действия. Поставлена реальная задача быстро очистить эту землю православных людей от фашистов, нацистов, сатанистов». Муфтий считает, что бывших уголовников нужно направлять на передовую. «Этих людей, в соответствии с их [военными] специальностями, лучше отправлять на передовую, — отметил священнослужитель. — Они должны в первых рядах, а не в каптерках и на складах, доказывать, что они патриоты и изменились в лучшую сторону. Даже если они не обладают какой-то [военной] специальностью, они могут помогать вытаскивать раненых, хоронить погибших [солдат ВСУ], которых бросает та сторона, то есть выполнять такие работы, которые сейчас вынуждены выполнять штурмовые отряды». По его мнению, решать, кого из уголовников допускать к оружию, должны квалифицированные специалисты, в том числе психологи. Однако Гамбаров не опасается, что оружие попадет в руки преступников. «По большому счету, ножик, которым мы режем хлеб — тоже оружие, — отметил он. — Мы не можем всех стричь под одну гребенку. Одни встали на путь исправления, другие могут не встать. Настоящие специалисты, психологи, те же следователи, должны по разговору с человеком определять, готов ли он к выполнению боевых задач и куда его распределять». Частичная мобилизация была объявлена в России президентов Владимиром Путиным 21 сентября. Госдума РФ 26 октября приняла во втором чтении поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации», отменяющие запрет на мобилизацию резервистов с непогашенной судимостью за тяжкие преступления. Президент Владимир Путин 1 ноября завил, что частичная мобилизация завершена.