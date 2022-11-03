В Кургане запретили пользоваться квадрокоптерами

Пользоваться квадрокоптерами жителям Курганской области запрещено с 4 ноября Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На территории Курганской области с 4 ноября запретили использовать квадрокоптеры. Такое решение принял оперативный штаб под руководством губернатора Вадима Шумкова. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Согласно принятому по решению оперштаба постановлению, исключение составляют беспилотные воздушные судна, используемые территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, региональными органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями, а также иными предприятиями и организациями по договору с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, региональными органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями в рамках возложенных на них функций», — говорится на сайте правительства.

Запрет будет действовать до снятия введенного 19 октября 2022 года указом президента РФ режима базовой готовности. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ввели режим «базовой готовности». Согласно указу, исполнительные власти должны усилить охрану общественного порядка и обеспечить безопасность населения, а также охрану военных и важных гособъектов.

Агентство также писало, что Владимир Путин поручил создать штабы территориальной обороны в российских регионах. В том числе в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, которые вошли в состав РФ, введено военное положение.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию в Украине. Как заявил президент РФ, она нацелена на денацификацию и демилитаризацию этой страны.